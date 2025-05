Impresa Gigante! Prestazione maiuscola e vittoria sull’ex finalista Tsitsipas, al terzo turno c’è Shelton

Miglior risultato in carriera in uno Slam per il romano

Una data memorabile per il tennis italiano e Matteo Gigante che ha firmato l’impresa più grande della sua giovane carriera, battendo Stefanos Tsitsipas in quattro set (6-4 5-7 6-2 6-4) sul campo Simonne Mathieu del Roland Garros. Classe 2002, romano, mancino, cresciuto nel circolo Junior Casal Palocco sotto lo sguardo attento del nonno Romano, Gigante ha scalato i Challenger (cinque titoli in singolare) fino a cercare il suo spazio tra i professionisti. Dopo l’esordio Slam a Melbourne lo scorso gennaio, oggi ha vissuto la sua prima, autentica consacrazione. Gigante si è trovato di fronte un avversario difficile: Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 del mondo, finalista qui nel 2022 e all’Australian Open nel 2023. Il greco, attuale numero 20 ATP, resta sempre un avversario difficile anche se attraverso un periodo tutt’altro che brillante. Il match si è disputato sul Simonne Mathieu, lo stadio-bomboniera immerso nel verde delle Serre d’Auteuil, in una giornata dal cielo cupo ma con spalti gremiti per la tradizionale “Giornata dei ragazzi”, con tanti giovani appassionati ad animare l’atmosfera. Tutti gli iscritti alle scuole tennis a cui sono riservati biglietti scontati. Clima rumoroso, ma giocoso e tifo imparziale, niente a che vedere con quello successo due sere fa quando il tifo ha superato i limiti della decenza.

Al terzo turno sfiderà Ben Shelton.

Inizio frammentato. Pochi scambi oltre la risposta. Palla che va veloce, colpi piatti alla ricerca del punto vincente. Sottotono Tsitsipas che oggi a parte le usuali stecche di rovescio, sbaglia tanto anche con il dritto. E non per cercare il vincente, ma anche durante uno scambio normale. Perfetto Gigante gioca una palla arrotata con il dritto e un colpo piatto ed anticipato con il rovescio, variazioni che danno fastidio al greco che non riesce a trovare il ritmo del gioco. Gigante impeccabile tiene lo scambio ed attacca specialmente con il rovescio la sua arma migliore. Il break è un regalo di Tsitsipas con il dritto, ma la costruzione del punto tutto merito del mancino romano che chiude il primo set 6-4.

Tsitsipas cerca di alzare il livello nella seconda frazione. Anticipa i colpi e riesce a togliere il servizio a Gigante. Matteo tiene anche lui alto il livello, debreak e partita equilibrata. Fino al 5 pari. Un doppio fallo danno due palle-break all’azzurro. Sulla prima Matteo può rimproverarsi una risposta out su una seconda non difficile. Poi l’ex n.3 del mondo serve solo prime e si guadagna il tie-break. Il braccio di Gigante, sente l’ansia di dover fare il punto costi quel che costi, a prima di servizio latita. La fretta prende il romano che sbaglia una palla corta, mette fuori un rovescio e lascia il set a Tsitsipas. Ci si aspetterebbe un calo di Gigante, invece è Tsitsipas a smarrirsi. Il romano aggredisce subito in avvio di terzo set, strappa il servizio al greco che commette un doppio fallo e non si guarda più indietro. Si muove bene, sbaglia pochissimo, trova angoli con il rovescio incrociato e sorprende Stefanos anche con la palla corta. Il 6-2 che ne scaturisce è netto, quasi sorprendente, ma ampiamente meritato. Nel quarto set, l’azzurro strappa il servizio sul 2-1 e gestisce, seppur con qualche brivido. Tsitsipas annulla un match-point sul 3-5 e tiene il servizio con autorità. Sul 5-4, chiamato a servire per il match, Matteo si fa prendere dall’ansia. Si complica la vita e concede quattro palle break. Ma con lucidità da veterano si affida alla prima, piazza un ace nel momento decisivo e chiude con un altro vincente. Gigante alza le braccia al cielo: è il successo più importante della sua carriera e rappresenta un salto di qualità enorme.

La cronaca

1.set – Gigante vince il sorteggio e sceglie la risposta. Tsitsipas si presenta con una pregevole stop volley. Senza problemi con la prima di servizio il greco 1-0. Esce il dritto di Gigante 0-15. Seconda sulla riga 15 pari. Gioco solido anche di Matteo che chiude con ace 1-1. Tsitsipas al servizio, un solo 15 per l’italiano 2-1. Dritto pesante del greco, due errori di rovescio di Gigante ed arriva la prima palla break. Ottimo rovescio incrociato. Parità. Prima a 205 km/h, vantaggio Gigante. Troppa fretta di concludere per il romano. Parità. Due belle prime, Matteo tiene lo score 2-2. Due belle risposte di Gigante 15-30. Attacco di dritto e stop volley, il nativo di Atene riprende il comando del gioco 40-30. Esce la risposta di Matteo 3-2. Non entra la prima a Gigante che fatica a chiudere i punti 30 pari. Scappa il dritto a Tsitsipas 40-30. Servizio a 200 sulla linea 3-3. Troppo difficile rispondere al servizio del greco. Il finalista del 2022 resta avanti 4-3. Tsitsipas cerca all’esasperazione il rovescio di Matteo che lo fulmina con un lungolinea vincente. Bene Matteo che fa correre con il dritto il greco, ma si perde al momento di concludere 30 pari. Ancora un regalo questa volta con i piedi dentro il campo. Palla break. Un falso rimbalzo salva il romano. Parità. Ottima smorzata, Gigante tiene la battuta 4-4. Risposta aggressiva sulla seconda di Tsitsipas 0-15. Regalo dell’ex n.3 del mondo 15-30. Trova ancora la risposta Gigante 15-40. Due palle break. Prima vincente annullata la prima. Seconda per Tsitsipas che affossa il dritto in rete. Break 4-5. Gigante serve per il primo set. Sbaglia la demi-volée Stefanos 15-0. Ace 30-0. Non controlla il dritto Matteo 30-15. Servizio e rovescio vincente 40-15. Due set-point. Fuori il rovescio di Tsitsipas. Primo set Gigante 6-4.

2.set – Tsitsipas al servizio. Stecca con il rovescio il greco 30 pari. A rete l’ateniese 40-30. Prima profonda 1-0. Tiene a 15 senza problemi Gigante 1-1. Ritrova la prima Tsitsipas che concede un solo punto 2-1. Pasticcia sotto rete Matteo 0-30. Errore di dritto del romano. Tre palle break. Ancora un rovescio fuori. Break 1-3. Il break ha rinfrancato il n.20 del ranking. Gioco a zero e break confermato 4-1. Ottimo gioco di Gigante 2-4. Doppio fallo Tsitsipas 0-30. Troppo lontano Matteo dritto in rete 15-30. Il nastro aiuta Gigante 15-40 due palle per il de-break. Palla corta vincente per annullare il primo break point. Rasoiata in back di Gigante. Break 3-4. Due dritti vincenti di Matteo 30-0. Doppio fallo 30-15. Il rovescio di Gigante non perdona 40-15. Cross stretto di rovescio e score in parità 4-4. Tsitsipas tiene Matteo lontano dalla linea di fondo 30-0. Resta avanti il greco 5-4. Due servizi vincenti per Matteo, che tiene sul 30 pari. Punteggio ancora in parità 5-5. Tracciante di rovescio di Gigante che vince contro il dritto di Tsitsipas 15 pari. Stecca il dritto l’ateniese 15-30. Doppio fallo. Due palle break. Stecca la risposta Matteo 30-40. Prima vincente. Parità. Regalo di dritto di Stefanos. Palla break. Prima a 207. Parità. Prima vincente a uscire. Gancio mancino carico di effetto sul rovescio del greco. Parità. A segno con la palla corta Tsitsipas. Risposta fuori. Tsitsipas si assicura il tie-break 6-5. Prima sulla riga, stecca il rovescio l’ateniese che contesta l’arbitro. Fischi del pubblico. Rovescio sul nastro 15 pari. Male Gigante con la palla corta 15-30. Esce il rovescio del romano 15-40. Due set-point. Finalmente entra la prima. Primo set-point annullato. Forza inutilmente il rovescio Gigante. Secondo set Tsitsipas 7-5.

3. set – Al servi zio Tsitsipas che deve fronteggiare subito una palla break. Doppio fallo. Break 0-1. Ottimo Gigante lascia un solo quindici per strada, break confermato 2-0. Tsitsipas muove lo score 1-2. Bene a rete Gigante 15-0. Gioco a zero 3-1. Si confonde Tsitsipas che regala due punti 0-30. Risposta vincente 0-40. Tre palle per il doppio break. Prima a uscire 15-40. Dritto vincente sulla riga 30-40. Doppio fallo. Break 1-4. Tsitsipas martella con il dritto 0-15. Splendida smorzata 15 pari. In corridoio il rovescio del greco 30-15. Prima in kick 40-15. Rovescio vincente Gigante ipoteca il set 5-1. Il rovescio di Gigante non perdona 0-15. Tsitsipas mette quattro prime 2-5. Matteo al servizio per il terzo set. Risposta in rete 15-0. Stecca di rovescio 30-0. Palla corta e volée vincente. Tre set-point. Risponde profondo l’ateniese 40-14. Dritto fuori. Terzo set Gigante 6-2.

4.set.- Tengono i due servizi iniziali a 15, sia Tsitsipas che Gigante 1-1. Vincente di rovescio ed dritto fuori dell’ateniese 0-30. A rete Tsitsipas 15-30. Contro smorzata vincente di Matteo 15-40. Due palle break. Serve a 208 Stefanos, annullata il primo break point. Brutto dritto in rete del greco. Break 1-2. Anticipa la risposta Tsitsipas 15-30. Riga di Gigante 30 pari. Palla corta vincente 40-30. Esce la risposta del greco. Break confermato 3-1. Reagisce Tsitsipas 40-0. Doppio fallo 40-15. Risposta vincente 40-30. Ace. Finalista del 2022 resta vicino 2-3. Primo quindici per Tsitsipas che mette in rete una facile risposta 15 pari. A rete Gigante volée vincente 30-15. Ancora una prima efficace 40-15. Gigante consolida il break 4-2. Scambio intenso Gigante stampa il dritto lungolinea 15 pari. Si riprende l’ateniese 3-4. Due errori per Gigante che deve inseguire 15-30. Dritto lungolinea vincente 30 pari. Regalo di Matteo in uscita dal servizio 30-40. Palla break. Matteo spinge sul rovescio del greco e chiude con la palla corta. Parità. Seconda ed ancora un errore in uscita dalla battuta. Palla break. Scambio infernale il rovescio incrociato punisce Tsitsipas. Parità. Seconda debole, Stefanos attacca. Palla break. Risponde in rete l’ex n.3 del mondo. Parità. Ancora la seconda e Tsitsipas comanda lo scambio. Palla break. Risolve con il rovescio incrociato che da fastidio al dritto del greco. Parità. A rete Matteo splendida volée. Vantaggio Italia. Il nastro si porta via il dritto di Tsitsipas 5-3. Contro smorzata da circoletto rosso 0-15. A segno con la palla corta l’ateniese 15 pari. Rovescio vincente 30-15. Matteo risponde sula riga 30 pari, a due punti dal match. Lungolinea vincente. Match-point. A rete Tsitsipas che annulla. Sbaglia Gigante. Vantaggio Grecia. Prima vincente Tsitsipas rimane vicino 4-5. Serve per il match Gigante che mette il rovescio in rete. Ancora un errore. Matteo sente l’emozione 0-30. Prima vincente 15-30. Esita ad andare avanti Gigante, che stampa il rovescio sulla rete 15-40. Due palle break. Palla corta 30-40. Il nastro aiuta l’azzurro 40 pari. A rete Tsitsipas, smash vincente. Palla break. Prima a uscire. Parità. Rimane in campo la risposta steccata del greco. Matteo sbaglia. Palla break. Ace da vero campione. Parità. Rovescio incrociato vincente. Match-point. Ace. Gigante batte Tsitsipas.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

GS Roland Garros Matteo Gigante Matteo Gigante 6 5 6 6 Stefanos Tsitsipas [20] Stefanos Tsitsipas [20] 4 7 2 4 Vincitore: Matteo Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Matteo Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Matteo Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Matteo Gigante 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1