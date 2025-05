Roland Garros: Il programma completo di Giovedì 29 Maggio 2025. In campo Jannik Sinner, il derby Cobolli vs Arnaldi e la Cocciaretto

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Ann Li vs Jessica Pegula

Jannik Sinner vs Richard Gasquet

Madison Keys vs Katie Boulter

Gael Monfils vs Jack Draper (ore 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Jaume Munar vs Arthur Fils

Tereza Valentova vs Coco Gauff

Corentin Moutet vs Novak Djokovic

Daria Kasatkina vs Leolia Jeanjean

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Mirra Andreeva vs Ashlyn Krueger

Alexander Zverev vs Jesper De jong

Elena-Gabriela Ruse vs Paula Badosa

Jacob Fearnley vs Ugo Humbert

Court 14 – Ore: 11:00

Alex De minaur vs Alexander Bublik

Barbora Krejcikova vs Veronika Kudermetova

Joao Fonseca vs Pierre-Hugues Herbert

Victoria Azarenka vs Sofia Kenin

Court 7 – Ore: 11:00

Henrique Rocha vs Jakub Mensik

Andrey Rublev vs Adam Walton

Anhelina Kalinina vs Lois Boisson

Alycia Parks vs Elsa Jacquemot

Court 6 – Ore: 11:00

Magdalena Frech vs Marketa Vondrousova

Elisabetta Cocciaretto vs Ekaterina Alexandrova

Flavio Cobolli vs Matteo Arnaldi

Denis Shapovalov vs Filip Misolic

Court 9 – Ore: –

Hailey Baptiste vs Nao Hibino

Gabriel Diallo vs Tallon Griekspoor

Court 11 – Ore: 11:00

Marie Bouzkova vs Sonay Kartal

Court 12 – Ore: –

Robin Montgomery vs Jessica Bouzas maneiro

Alexander Shevchenko vs Ethan Quinn

Court 13 – Ore: 11:00

Jiri Lehecka vs Alejandro Davidovich fokina

Joanna Garland vs Yulia Putintseva

Cameron Norrie vs Federico Gomez