Paolini in scioltezza al secondo turno: doppio 6-3 su Tomljanovic, è terzo turno al Roland Garros

Jasmine Paolini continua il suo cammino da protagonista al Roland Garros, superando agevolmente il secondo turno con una convincente vittoria per 6-3, 6-3 contro Ajla Tomljanovic. La finalista dello scorso anno ha dimostrato ancora una volta di essere in forma smagliante, controllando il match dall’inizio alla fine e confermando le aspettative di chi la vede come una delle candidate al titolo.

L’azzurra, reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia, ha gestito con autorità una partita che sulla carta poteva nascondere più insidie. Tomljanovic, ex top-40 e giocatrice di grande esperienza, ha cercato di mettere in difficoltà la toscana nei momenti chiave, ma si è dovuta arrendere alla superiorità tecnica e mentale dell’italiana.

La partita ha visto Paolini sempre in controllo, capace di piazzare i break decisivi nei momenti giusti e di reagire con carattere quando l’australiana ha tentato di rientrare in partita. Due set sostanzialmente simili nell’andamento, con l’azzurra brava a sfruttare le occasioni create e a non concedere mai il cambio di inerzia all’avversaria.

Con questa vittoria, Paolini si conferma tra le protagoniste del torneo parigino e centra l’accesso al terzo turno, dove affronterà la vincente della sfida tra l’ucraina Yuliia Starodubtseva e la russa Anastasia Potapova. Un passo importante nel percorso della numero 4 del seeding, che punta a eguagliare o migliorare il risultato della finale raggiunta lo scorso anno.

L’inizio del set ha visto entrambe le giocatrici tenere agevolmente i primi turni di servizio. Paolini ha aperto le danze vincendo il primo game difficoltà, mentre Tomljanovic ha pareggiato 1-1 con un game perfetto caratterizzato da un rovescio lungolinea vincente e chiuso con un’ottima seconda sulla riga.

La svolta del set è arrivata nel quarto game, quando Paolini ha conquistato il break decisivo. L’azzurra ha costruito il momento chiave con pazienza, sfruttando un ottimo dritto incrociato e trovando poi la palla break quando il rovescio lungolinea di Tomljanovic è finito in corridoio. Un break che ha portato l’italiana sul 3-1 e le ha dato slancio per il resto del parziale.

Paolini ha immediatamente confermato il vantaggio nel quinto game, approfittando dei continui errori dell’australiana che stava attraversando un momento di difficoltà. L’azzurra ha gestito con autorità anche un momento delicato del settimo game, quando si è trovata avanti 40-0 ma è riuscita a salvare ai vantaggi grazie al primo ace del match sulla quarta palla utile.

Il momento più spettacolare è arrivato nel game conclusivo, quando Paolini ha servito per il set. Dopo aver conquistato due set point, l’azzurra ha chiuso con un punto magistrale: una combinazione palla corta-passante di rovescio in controbalzo vincente che ha lasciato l’australiana immobile e ha fatto esplodere gli spalti.

L’inizio del secondo set ha visto Paolini partire a razzo, conquistando immediatamente il break con un super dritto lungolinea vincente. L’italiana ha poi confermato il vantaggio nel secondo game dopo una battaglia serrata, chiudendo con una combinazione servizio-dritto-schiaffo al volo che ha portato il punteggio sul 2-0.

Il momento chiave è arrivato nel terzo game, quando Paolini ha avuto la chance del doppio break. Dopo un game lunghissimo e combattutissimo, l’azzurra ha capitalizzato alla seconda opportunità con una risposta vincente di dritto superba, volando sul 3-0 e sembrava avviata verso una vittoria in scioltezza.

Tuttavia, nel quarto game è arrivato il momento più difficile per la toscana. Una serie di doppi falli (ben due nel game) ha permesso a Tomljanovic di rientrare in partita, conquistando il controbreak e accorciando sul 3-1. Un passaggio a vuoto che poteva compromettere l’inerzia del set.

L’australiana ha continuato a lottare nel quinto game, annullando anche una palla del nuovo doppio break grazie a uno splendido rovescio lungolinea vincente portandosi sul 2 a 3. Paolini ha confermato il break nel sesto game, portandosi sul 4-2 e riprendendo il controllo del parziale.

Il finale è stato da brividi. Nel nono game, con l’australiana che serviva per il match sul 5-3, l’azzurra ha piazzato un nuovo break. Dopo aver annullato una delicata palla break nel gioco precedente sul 4 a 3 (con un gratuito della tennista aussie), l’australiana ha commesso un doppio fallo sul match point che ha chiuso definitivamente la partita per 6 a 3.

GS Roland Garros Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 6 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 3 3 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Paolini 🇮🇹 Tomjanovic 🇦🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 3 1 Doppi falli 3 3 Prima di servizio 39/64 (61%) 43/57 (75%) Punti vinti sulla prima 26/39 (67%) 26/43 (60%) Punti vinti sulla seconda 14/25 (56%) 4/14 (29%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 172km/h (106 mph) 174km/h (108 mph) Velocità media prima 159km/h (98 mph) 163km/h (101 mph) Velocità media seconda 134km/h (83 mph) 153km/h (95 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 27/57 (47%) 24/64 (38%) Punti vinti su prima di servizio 17/43 (40%) 13/39 (33%) Punti vinti su seconda di servizio 10/14 (71%) 11/25 (44%) Opportunità di break 6/57 (11%) 4/64 (6%) Palle break convertite 4/6 (67%) 1/4 (25%) Giochi con break point convertiti 5/9 (56%) 2/9 (22%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 67 54 Vincenti 24 11 Errori non forzati 29 29 Errori forzati 14 14 Punti vinti a rete 9/11 (82%) 4/10 (40%) Giochi vinti a zero 0 1 TIPOLOGIA DI COLPI Colpi da fondo 229 234 Colpi sopra la testa 0 1 Passanti 6 4 Volée 6 6 Attacchi 0 1 Drop shots 8 4 Lob 5 1





