Musetti show, domina Galan a Roland Garros

Per spiegare che cosa sia il tennis nella sua essenza, la sua bellezza e varietà, quello che lo rende uno sport unico e diverso da ogni altra disciplina agonistica, basta prendere il secondo set giocato da Lorenzo Musetti nel secondo turno di Roland Garros contro Daniel Galan. 19 minuti di piacere in purezza, una successione di colpi uno più bello dell’altro, vincenti e spettacolari da ogni posizione, con qualsiasi angolo ed effetto possibile. È un “bagel”, come si dice in gergo, ma è tanto, tantissimo di più: è la dimostrazione di quanto talento abbia “Lori” e di quanto su terra battuta sia diventato un tennista forte e completo, oltre che fantastico da ammirare. Incanta Lorenzo Musetti sul bel campo Mathieu, vince con qualità e anche sostanza contro il colombiano Daniel Galan, 6-4 6-0 6-4 lo score conclusivo che porta il n.7 del mondo al terzo turno, dove aspetta Navone, vittorioso su Opelka. Lorenzo ha mostrato tutta la profondità del suo repertorio ma anche quella sostanza che ha elevato a dismisura la quantità della sua prestazione e tenuta, portandolo meritatamente in top 10 e a brillare in tutti i Masters 1000 sul “rosso” nel 2025. Solo un paio di momenti di distrazione, nel primo set quando era saldamente al comando con due break, e poi all’avvio del terzo parziale, ma non hanno guastato una prestazione eccellente e vittoria meritata.

Musetti è più forte di Galan, l’ha sempre battuto (anche lo scorso anno al 1° turno qua a Parigi) e la partita odierna ha confermato che i colpi, velocità, profondità e intensità del tennis del toscano sono superiori. Non ha praticamente armi il colombiano per metterlo in grave difficoltà, tanto da riuscire a far partita pari e insidiare il nostro solo nei rari momenti in cui Lorenzo ha tirato fiato o ha calato l’attenzione sulla partita. Con il suo diritto sempre più consistente ed efficace, Musetti ha allontanato il rivale dalla riga di fondo e quindi sballottato da tutte le parti. Ha controllato il gioco dal centro del campo, divertendosi a creare soluzioni splendide con tagli, attacchi, smorzate e tutto quello che gli veniva in mente. È più forte del rivale, lo avverete, e questa tranquillità l’ha portato a giocare per larghi tratti a braccio sciolto, per la soddisfazione del pubblico presente, infastidito solo dal tempo uggioso su Parigi che ha portato a due brevi stop. Un secondo turno comodo, eccellente viatico al resto del torneo dove Lorenzo può essere sicuro protagonista vista la qualità del suo gioco in questa primavera.

Non c’è molto altro da analizzare nella partita di Musetti. Solo dati positivi, anche per come sia riuscito a tamponare il breve calo nel primo set e contenere ogni tentativo di reazione dell’avversario. È questo il piglio del tennista forte, che ha fatto un salto di qualità e riesce a vincere anche gestendo, non solo tirando fuori il coniglio dal cilindro. Per tanto tempo abbiamo pungolato Lorenzo spingendolo a giocare più aggressivo, più dentro al campo, spogliandosi di quei momenti interlocutori nei quali gli avversari lo mettevano alle corde. Molto è stato fatto e i risultati parlano chiaro. Da mesi col diritto è ficcante, potente ed efficace, bravissimo nell’alternare qualche colpo bello carico di spin, pesante, all’accelerazione che gli dà il punto. Ha talmente tante possibilità che leggere il suo gioco non è facile, e i suoi errori sono sempre di meno, mentre ne forza tantissimi negli avversari. Contro Galan il margine era abbondante, quindi era più “facile” brillare e incantare. Tuttavia è una vittoria importante perché è arrivata senza fare fatica e dando ulteriore spinta e fiducia. Quando afferma “sono venuto qua per provare a vincere il torneo” non dice una frase fatta: con questo tennis è una possibilità, non una speranza.

Marco Mazzoni

La cronaca

Cielo grigio e fresco, l’incontro inizia con il rischio pioggia, ma si parte in orario con un buon turno di battuta di Galan. Si scambia di più nel game di Musetti, impreziosito da una demi-volée ottima, ma nessun problema, 1 pari. Nel terzo game le traiettorie di Musetti si fanno più veloci, intense e cariche di spin, Galan è sotto pressione spostato lateralmente e all’indietro, e sbaglia. Ai vantaggi arrivano tre palle break per Lorenzo, la terza è quella buona (ottimo diritto, molto profondo), la palla del colombiano vola via. BREAK Musetti, 2-1. Al ritmo imposto dal n.7 del mondo Galan non regge, ed è in difficoltà anche nel correre avanti sulle palle corte dell’azzurro, giocate con la sua ottima mano. 3.1 Musetti, molto rapido anche nella copertura del campo e pronto a spostarsi a sinistra per caricare col diritto. Daniel cerca una reazione verticalizzando appena possibile, visto che nello scambio va sotto alla maggior consistenza di Lorenzo. La tattica funziona e torna a vincere un game (3-2). Funziona ancora meglio il diritto di Musetti nel settimo game, un fulmine nell’impattare la palla in avanzamento e prendersi il campo. 0-30. Con un paio di slice eccellenti da difesa ad attacco si prende due chance per il doppio allungo e trasforma la prima con una smorzata col diritto perfetta. Altro BREAK, 5-2 Musetti. Il doppio vantaggio ha forse rilassato l’azzurro, che gioca l’ottavo game fin troppo rilassato, con qualche imprecisione di troppo. Scivola 0-40, ecco le prime palle break da salvare. La prima la cancella con un diritto raccattato da terra, clamoroso uso del polso, ma un rovescio tagliato sul 15-40 gli scappa via. Contro BREAK, 5-3. Si è interrotto l’ottimo momento dell’azzurro, inizia male anche il turno di battuta sul 5-4, con due errori in scambio che lo mandano sotto 0-30. Arriva il servizio ad aiutarlo (15-30) poi ci pensa Galan a regalare con un rovescio tutt’altro che impossibile. Sul 30 pari la smorzata non passa, attenzione: c’è una chance per Galan per impattare lo score. La cancella con un ottimo diritto lungo linea da sinistra, impatto eccellente. Arriva lo scambio più lungo e duro della partita, si difende Musetti, recupera campo e chiude con un diritto inside out. Gran colpo, e Set Point. Non lo gioca bene l’azzurro, parabola alta e non riesce a creare lo spazio per cambiare ritmo. Poco male, chiude al secondo SP, servizio e via a chiudere di volo in sicurezza. 6-4. Buona reazione da un momento di distrazione che poteva complicare non poco un set dominato sul piano del gioco. Inizia a piovere, il gioco si ferma ma i due restano in campo.

Si riprende dopo 7 minuti, sotto una pioggerella lieve. La pausa è stata utilissima a Musetti: torna in campo più calmo e riprende il controllo dello scambio con un diritto super aggressivo. Dal centro fa quel che vuole, si prende quattro punti di fila uno meglio dell’altro, un BREAK a zero che gli consente di fare corsa di testa. Impressiona la manualità col rovescio di Lorenzo, la sua disinvoltura nel passare dal cross col top spin ad un back raserete che diventa imprendibile in lungo linea. 2-0 Musetti, quando è focalizzato e gioca sciolto, è Muso-Show. Galan fa quello che può, ma è sballottato da tutte le parti, quasi “punito” nello scambio che apre il terzo game. Inarrestabile, ma non di potenza, di tocco, di classe, di varietà di soluzioni. Lorenzo è quel sole che oggi manca su Parigi, illumina tutto con la sua magia. Doppio BREAK, 3-0 “pesante”. Ci mette pure una volée bassa con un controllo del colpo a sinistra “Edberghiano”. Poi l’Ace. Non manca NIENTE nel repertorio di Musetti, quando gioca così è inarrestabile per un Galan che non ha la potenza, il servizio o la rotazione per arrestare il nostro. 10 minuti da cineteca, per il 4-0. Galan è stordito, non sa cosa fare perché se accelera di più Musetti gli va sopra, ma anche alzare la parabola e rallentare non serve a niente. Con una risposta vincente col diritto, braccio totalmente libero, Musetti si prende il terzo BREAK, 5-0. Il set termina 6-0 con un altro ottimo game al servizio. 19 minuti di bellezza ed efficacia, con 13 vincenti per l’azzurro e nessuno per il colombiano. Showtime.

Galan riparte al servizio nel terzo set, sorride amaro dopo un diritto sbagliato in rete. Prova buttarsi a rete dietro al diritto ma la difesa di Musetti è ottima quanto la sua costruzione. Col passante di rovescio Lorenzo passa ancora Daniel, 15-40, due chance per scappare subito avanti. Con coraggio Galan si ributta a rete e stavolta gli va bene. Sul 30-40 lo aiuta il servizio. Non sfrutta un’altra chance Lorenzo, e il colombiano torna a vincere un game. Ci prova a tutta anche in risposta Daniel, ormai non ha niente da perdere, mentre il carrarino sbaglia un diritto. Lo score è 0-40, si è rilassato fin troppo Musetti, ma si riaccende subito e col servizio e un diritto consistente recupera. 1 pari. Meno efficace, e meno intenso, Musetti nel terzo set. Nel quarto game è più indietro e anche leggermente in ritardo sul 30 pari, sbaglia un diritto in corsa che gli costa un’altra palla break. Alza di nuovo l’attenzione e l’intensità, comanda dal centro del campo si salva ancora. Col terzo set e poi una palla corta ottima Lorenzo si porta 2 pari. La chance annullata ha l’effetto di scossa elettrica: Lorenzo si riaccende, torna a colpire con più intensità e profondità, di nuovo con una parabola più alta. 15-40, ora le chance per l’allungo sono per il nostro. Il BREAK arriva sul 30-40: Musetti comanda al centro, diritto super carico di spin e profondo, alla seconda bordata a destra Galan sbaglia. 3-2 e servizio. Segue un turno di battuta non impeccabile, ma sufficiente a consolidare il vantaggio sul 4-2. Sul 5-3 arriva un nuovo scroscio di pioggia, il gioco si interrompe nuovamente (con i due seduti in panchina). Si riprende, Galan vince un game al servizio. 5-4, Musetti serve per chiudere. Turno a 15 e via, OK il primo match point ACE! Bella partita, dominata e divertendo il pubblico. Avanti tutta.

Lorenzo Musetti vs Daniel Elahi Galan



GS Roland Garros Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 6 6 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 4 0 4 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1