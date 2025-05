Fonseca travolge Hurkacz e conquista il pubblico: “È un sogno come quello di Guga” (Video)

João Fonseca ha firmato una delle vittorie più sorprendenti del primo turno del Roland Garros, travolgendo Hubert Hurkacz con un nettissimo 6-2, 6-4, 6-2 che ha fatto esplodere la folla brasiliana presente sul Court 7. Il 18enne di Rio de Janeiro ha conquistato la sua prima vittoria nel tabellone principale a Parigi, trascinato da un pubblico che per l’80% era composto da suoi connazionali.

“È sempre bello giocare davanti al pubblico brasiliano. Forse l’80% della folla era brasiliana, quindi è stato fantastico. È la mia prima volta qui nel tabellone principale del Roland Garros, e mi sono davvero divertito. È un sogno che si avvera raggiungere il secondo turno,” ha dichiarato Fonseca visibilmente emozionato.

Il giovane fenomeno brasiliano ha sottolineato il significato speciale di vincere al Roland Garros, torneo che ha una storia particolare con il tennis sudamericano: “Sono davvero felice. È un sogno. Abbiamo Guga, che è una leggenda di questo sport. È una leggenda per noi brasiliani, non solo per il suo tennis ma per il suo carisma, il modo in cui parlava con le persone, il modo in cui faceva le interviste. È davvero un onore essere qui davanti al pubblico brasiliano e aver fatto una grande prestazione come oggi.”

L’interesse intorno a Fonseca è stato straordinario, con code chilometriche fuori dal campo: “Sapevo che ci sarebbero stati molti brasiliani qui a Parigi, molti brasiliani che vivono qui. Penso che sia per Guga, per la tradizione. Quando camminavo verso il campo, ho visto che la fila era enorme per entrare, e la gente al Philippe Chatrier e al Suzanne Lenglen che guardava. Mi ha ricordato un déjà vu perché ho giocato su questo campo contro Debru nei quarti nel 2022, ho perso quel match, ed è stato bello essere di nuovo lì e giocare davvero bene.”

Sulla vittoria schiacciante contro il polacco, Fonseca ha mostrato maturità tattica: “Ho semplicemente giocato il mio meglio. Ho giocato davvero bene, concentrandomi molto sui ritorni e sui servizi. Sapevo che sarebbero arrivati molti grandi servizi, e mi sono concentrato nel mettere il primo ritorno sulla palla, il plus uno, mettere al centro e cercare di essere il più aggressivo possibile.”

Il giovane brasiliano ha anche riflettuto sulla pressione crescente: “Le aspettative arriveranno. La gente parlerà, mi confronterà con altri giocatori. Per la mia mentalità, è importante stare con brave persone che possono aiutarmi a mantenere la mentalità giusta. La pressione arriverà, è normale. Sono giovane e sto facendo esperienza di tutto ora.”

Sui suoi punti di forza e di debolezza, Fonseca è stato onesto: “Il mio dritto è forse la mia migliore abilità, ma penso che la mia mentalità sia davvero buona. È difficile giocare in questo tipo di tornei con questo ambiente e molte aspettative da giovane. Per migliorare, devo lavorare sul rovescio, sui servizi, sulle abilità a rete e sulla difesa sulla terra.”

Riguardo alla superficie preferita, ha sorpreso tutti: “Spero che sarà l’erba. Amo giocare sull’erba. Ma per ora penso di giocare meglio sulla terra. Sono nato sulla terra. Noi brasiliani iniziamo a giocare sul cemento solo verso gli 11-12 anni, quindi la terra per me è per il momento la migliore superficie.”





Marco Rossi