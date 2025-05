Draper fa sorridere al Roland Garros: “A volte durante i controlli antidoping mi scappa il…”

Jack Draper ha conquistato la sua prima vittoria al Roland Garros rimontando l’italiano Mattia Bellucci, ma è stata la sua conferenza stampa post-partita a rubare la scena con una dichiarazione esilarante sui controlli antidoping che ha fatto il giro del web.

Il tennista britannico, interrogato sulla difficoltà di urinare durante i controlli antidoping, ha risposto con una sincerità disarmante che ha scatenato le risate dei giornalisti presenti: “Ovviamente, è un momento difficile, vero? Sai, a volte spingi così forte che ti scappano i peti e sei proprio accanto a loro.”

Draper ha continuato mostrando empatia per gli addetti ai controlli: “È un lavoro duro anche per loro. Lo tengo sempre presente. Alcuni si infastidiscono e queste cose perché è una situazione molto intima. Ma alla fine, provo dispiacere anche per quella persona.”

La risposta del 23enne di Sutton ha evidenziato con grande umorismo uno degli aspetti meno glamour del tennis professionistico. I controlli antidoping sono una routine obbligatoria per tutti i giocatori del circuito, ma raramente qualcuno ne parla con tanta spontaneità e autoironia.

L’episodio dimostra la personalità genuina di Draper, che non ha esitato a condividere un’esperienza imbarazzante ma comune a tutti gli atleti professionisti. La sua capacità di sdrammatizzare situazioni delicate con il sorriso lo ha reso ancora più simpatico agli occhi del pubblico e dei media.

Sul campo, Draper ha mostrato grande carattere rimontando Bellucci dopo un inizio difficile, conquistando così il suo primo successo al Roland Garros.





Francesco Paolo Villarico