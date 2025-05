Dal Roland Garros: Le dichiarazioni dei tennisti italiani. Parlano Arnaldi, Cobolli, Bellucci e Passaro (audio conferenze stampa completo)

Audio conferenza stampa Arnaldi



Audio conferenza stampa Bellucci



Cobolli dopo la vittoria su Cilic: “Mi ero rotto il cavolo di perdere, ora so come tirarmi fuori dai momenti bui”

Flavio Cobolli ha analizzato con grande sincerità la sua vittoria su Marin Cilic e il momento magico che sta vivendo nella sua carriera. Il romano, reduce dal trionfo di Amburgo e ora al secondo turno del Roland Garros, ha spiegato quale sia stato il click mentale che ha cambiato le cose per lui.

“Mi ero rotto il cavolo di perdere,” ha dichiarato Cobolli ridendo, con quella spontaneità che lo contraddistingue. “Mi piace trovare escamotage per uscire dai momenti bui di un match, ma anche nella vita. Sono bravo a trovare sempre la soluzione per tirarmi fuori. Ho un team che mi fa rendere al massimo, è partito da me il cercare un modo di migliorare e tirarmi fuori.”

Audio conferenza stampa Cobolli



Il 23enne romano ha sottolineato come l’esperienza acquisita nel circuito stia facendo la differenza: “Stando da un po’ di tempo nel circuito sto capendo più cose, come muovermi e quando, a chi chiedere. Mi sento meglio.”

Riguardo alla partita contro Cilic, Cobolli ha mostrato grande rispetto per l’avversario: “Cilic è una prova complicata, sia per la sua storia che per il giocatore che ancora è. Non era una partita scontata dopo una settimana molto faticosa, dovevo lavorare al 100% per essere al meglio.”

L’azzurro ha poi analizzato la sua prestazione con onestà: “Le sensazioni tennistiche ci ho messo un po’ per calibrarle ma sono contento di come ho gestito. Sono sorpreso anche io, come ha detto il mio team, di aver mantenuto così tanto la concentrazione, ero pronto a mantenerla anche per più ore.”

La fiducia acquisita con la vittoria di Amburgo si sta rivelando fondamentale: “Ho giocato poco ma l’avrei mantenuta anche più a lungo, per la fiducia, per la settimana scorsa. Con Gerardo Breacia abbiamo iniziato a lavorare un mesetto fa insieme, lavoreremo a settimane anche grazie alla Federazione.”

Le parole di Cobolli rivelano un giocatore che ha trovato la chiave giusta per esprimere il suo potenziale. La combinazione tra maturità mentale, esperienza acquisita e il lavoro con il nuovo team sembra aver fatto scattare qualcosa di speciale nel romano, che ora può guardare al futuro con rinnovata fiducia e ambizioni sempre più elevate.

Passaro dopo la sconfitta: “Mi è mancata la tenuta fisica e mentale nei cinque set”

Francesco Passaro ha analizzato con grande lucidità e maturità la sua sconfitta al primo turno del Roland Garros, dove ha ceduto in cinque set dopo essere stato avanti 2-0. Il tennista italiano non ha cercato scuse nel post partita, mostrando invece una consapevolezza dei propri limiti che fa ben sperare per il futuro.

“In questo momento provo un misto di emozioni, sicuramente c’è rammarico perché sono stato 2 set a zero avanti e ho avuto delle chances. Ma le partite al meglio dei cinque set sono lunghe, il match può sempre essere ribaltato e anche se hai un bel vantaggio le cose possono girare,” ha spiegato Passaro con onestà intellettuale.

Audio conferenza di Passaro



L’azzurro ha individuato chiaramente il problema principale della sua prestazione: “Sicuramente ha inciso la poca esperienza che ho nei match al meglio dei cinque set e questo non mi ha portato ad avere una tenuta, sia fisica sia mentale, fino alla fine del match.”

Nonostante la delusione per l’occasione mancata, Passaro ha mostrato di aver tratto insegnamenti preziosi dall’esperienza: “Sono comunque contento del livello espresso per tutto l’arco della partita e sono consapevole del fatto che la partita l’ho fatta tutta io, nel bene e nel male. Sono contento perché so il valore che ho e sono consapevole dei mezzi che possiedo. Devo solo riuscire a gestirli meglio.”

Il tennista ha poi analizzato i momenti cruciali del match: “Sicuramente dal terzo set ho iniziato ad accusare un po’ di stanchezza e ho iniziato a fare qualche errore di troppo dovuto alla fretta. Mi sono mancate le energie, un mix di stanchezza e frustrazione; lui è stato bravo a lottare su tutti i punti, è un giocatore solido e mi spingeva sempre a forzare le giocate.”

Passaro ha riconosciuto anche alcuni limiti tattici: “Forse avrei dovuto cercare di più la rete ma anche in questo aspetto sto cercando di migliorare. Lui ti porta sempre al limite, si difende in modo straordinario e se non sei abbastanza aggressivo, e non lo metti sotto pressione, ti costringe a cercare soluzioni difficili.”

Il rammarico maggiore riguarda l’opportunità mancata: “Non avevo mai giocato cinque set, potevo certamente gestirli meglio e sono dispiaciuto anche per la partita che mi sarei potuto andare a giocare contro uno dei migliori al mondo. Sarebbe stato un sogno, e anche una sorta di test per capire quanto sono lontano dai primi del ranking.”





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani