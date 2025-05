Roland Garros: Cobolli travolge Cilic al primo turno – 6-2, 6-1, 6-3 il punteggio, al secondo turno Arnaldi o Auger-Aliassime

Flavio Cobolli ha iniziato nel migliore dei modi il suo Roland Garros, travolgendo il veterano croato Marin Cilic con un perentorio 6-2, 6-1, 6-3 in 1 ora e 41 minuti di partita che non lascia spazio a interpretazioni. Il romano, fresco vincitore del titolo ATP 500 di Amburgo, ha dominato dall’inizio alla fine un match che sulla carta poteva nascondere più insidie, dimostrando di essere in uno stato di forma ottimo.

La vittoria dell’azzurro assume ancora più valore considerando che Cilic era entrato nel tabellone principale come lucky loser, portando con sé l’esperienza di un ex numero 3 del mondo e vincitore degli US Open 2014. Tuttavia, il 36enne di Medjugorje non è mai riuscito a impensierire seriamente Cobolli, che ha saputo gestire con maturità ogni momento del match.

L’incontro ha messo in evidenza la crescita esponenziale del 23enne romano, capace di mettere pressione costante all’avversario e di sfruttare ogni occasione concessa. Con cinque break conquistati in tre set e una solidità al servizio impressionante, Cobolli ha confermato che il successo di Amburgo non è stato un caso isolato ma il frutto di un percorso di maturazione.

Al secondo turno, l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra il connazionale Matteo Arnaldi e il canadese Felix Auger-Aliassime, con la possibilità di un derby italiano che infiammerebbe ulteriormente il pubblico italiano. Una vittoria che permette a Cobolli di sognare in grande in quello che potrebbe essere il suo Roland Garros della consacrazione definitiva.

L’inizio del set ha visto Cilic partire bene, conquistando il primo game a zero con due servizi vincenti e un ace. Cobolli ha risposto immediatamente pareggiando i conti 1-1, nonostante un doppio fallo iniziale che non ha compromesso la sua sicurezza al servizio.

Il momento chiave è arrivato nel terzo game, quando Cobolli ha piazzato il primo break della partita. L’azzurro si è mostrato aggressivo fin dalla risposta, riuscendo a scardinare le difese dell’avversario e conquistando due palle break sul 15-40. La prima è stata sufficiente: un’ottima risposta di dritto sulla prima di Cilic ha portato l’italiano sul 2-1.

Cobolli ha confermato il break nel game successivo, non senza difficoltà. Il romano ha dovuto salvare una palla del controbreak sul 30-40, quando Cilic ha piazzato un dritto in contropiede seguito da uno schiaffo al volo vincente. L’azzurro è stato bravo a rimanere lucido, annullandola con una prima al centro provvidenziale e chiudendo poi con un servizio e dritto ben piazzato per il il vantaggio e poi un vincente di rovescio per il 3-1.

Il croato ha provato a reagire nel quinto game, accorciando le distanze sul 3-2 con un gioco condotto con autorità. Tuttavia, Cobolli ha tenuto agevolmente il servizio nel sesto game, chiudendo con un ottimo rovescio lungolinea per il 4-2.

Il colpo di grazia è arrivato nel settimo game, quando l’italiano ha piazzato il doppio break decisivo. Cilic ha iniziato male con un doppio fallo, poi dopo un numero pazzesco in arretramento si è spento definitivamente. Cobolli ha conquistato due palle del doppio break sul 15-40 con una risposta vincente di dritto, e ha chiuso quando il rovescio in uscita dal servizio del balcanico si è fermato sul nastro.

L’azzurro ha poi servito per il set con grande sicurezza, aprendo con un ace e chiudendo con un servizio e dritto che ha suggellato un primo parziale perfetto conquistato per 6-2.

Il secondo parziale si è aperto con un game combattutissimo che ha dato il tono al resto del set. Cobolli ha conquistato il break iniziale dopo una lunga battaglia, approfittando degli errori del croato che ha commesso ben tre falli di piede durante il game. Il momento decisivo è arrivato quando l’azzurro ha giocato un gran passante incrociato di rovescio, conquistando la palla break decisiva che Cilic ha sprecato mandando lungo un rovescio in corridoio.

Nel secondo game, Cobolli ha rischiato di subire il controbreak immediato, trovandosi sotto 15-40. Il romano ha però mostrato grande carattere, salvando entrambe le palle del controbreak con giocate spettacolari: prima una palla corta di rovescio seguita da un passante di dritto, poi un regalo di Cilic che ha spedito a metà rete la risposta su una seconda morbida. L’italiano ha chiuso con una perfetta combinazione servizio e palla corta di rovescio.

Cilic ha accorciato sul 2-1 nel suo unico game vinto del set, ma Cobolli ha immediatamente ripreso il controllo portandosi sul 3-1. Il quinto game ha visto l’azzurro piazzare il doppio break decisivo: dopo aver conquistato un punto rocambolesco sotto rete sul 15-40, ha chiuso quando il dritto in uscita dal servizio del croato è volato via.

Da quel momento il set è diventato una formalità per Cobolli. L’italiano ha tenuto agevolmente il servizio per il 5-1, chiudendo con un ace, e poi ha assistito al crollo definitivo di Cilic nel game conclusivo.

Il set point è arrivato con un meraviglioso rovescio lungolinea in allungo vincente di Cobolli, che ha messo in mostra tutta la sua classe. Il croato ha poi commesso l’ultimo errore mandando fuori il dritto in uscita dal servizio, consegnando il secondo set all’azzurro con il punteggio di 6-1.

Il terzo set si è aperto in equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno tenuto agevolmente i primi turni di servizio. Cobolli ha conquistato il primo game con una prima vincente, mentre Cilic ha pareggiato 1-1 nonostante un doppio fallo che testimoniava il suo crescente nervosismo.

Il momento spettacolare è arrivato nel terzo game, quando Cobolli ha regalato al pubblico “CHE PUNTOOOO!” con un recupero irreale sulla splendida palla corta dell’avversario. L’italiano ha tenuto il servizio per il 2-1 dopo questo punto che ha galvanizzato ulteriormente la sua prestazione.

Il game chiave del set è stato il quinto, quando Cobolli ha strappato il servizio decisivo al croato. L’azzurro ha dominato il game conquistando tre palle break consecutive: un ennesimo gran rovescio lungolinea, un dritto inside-out vincente e un rovescio incrociato troppo stretto di Cilic hanno portato l’italiano sul 4-2.

Cobolli ha confermato immediatamente il break con un game perfetto al servizio, chiudendo con un servizio vincente per il 5-2. A quel punto Cilic si è trovato a servire per restare nel match, riuscendo a tenere la battuta solo dopo aver salvato una situazione critica (0-30) con una serie di servizi vincenti.

Il romano è quindi andato a servire per il match sul 5-3, e non ha tradito le aspettative. Dopo aver conquistato due match point sul 40-15 grazie a una combinazione servizio-smorzata di dritto, Cobolli ha chiuso definitivamente quando il rovescio di Cilic si è affossato in rete.

GS Roland Garros Marin Cilic Marin Cilic 2 1 3 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 6 Vincitore: Flavio Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Marin Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Marin Cilic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marin Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Flavio Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Flavio Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marin Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Cilic 🇭🇷 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 4 3 Doppi falli 4 2 Prima di servizio 35/74 (47%) 46/70 (66%) Punti vinti sulla prima 20/35 (57%) 34/46 (74%) Punti vinti sulla seconda 17/39 (44%) 16/24 (67%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 214km/h (132 mph) 208km/h (129 mph) Velocità media prima 195km/h (121 mph) 182km/h (113 mph) Velocità media seconda 151km/h (93 mph) 152km/h (94 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 20/70 (29%) 37/74 (50%) Punti vinti su prima di servizio 12/46 (26%) 15/35 (43%) Punti vinti su seconda di servizio 8/24 (33%) 22/39 (56%) Opportunità di break 3/70 (4%) 9/74 (12%) Palle break convertite 0/3 (0%) 6/9 (67%) Giochi con break point convertiti 2/12 (17%) 7/12 (58%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 57 87 Vincenti 20 28 Errori non forzati 38 20 Errori forzati 21 17 Punti vinti a rete 8/12 (67%) 4/7 (57%) Giochi vinti a zero 1 1 TIPOLOGIA DI COLPI Colpi da fondo 224 204 Colpi sopra la testa 2 0 Passanti 2 8 Volée 4 3 Attacchi 4 0 Drop shots 4 10 Lob 0 0





Francesco Paolo Villarico