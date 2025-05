Djokovic e la battuta di Murray: “Ora che hai un vero coach vinci i tornei. Stavo considerando di vincere il 25° Grande Slam anche prima, quindi non è cambiato molto”

Novak Djokovic si è presentato alla conferenza stampa pre-Roland Garros con il sorriso di chi ha ritrovato fiducia e serenità dopo il centesimo titolo conquistato a Ginevra e l’emozione vissuta durante la cerimonia d’addio di Rafael Nadal. Il campione serbo ha raccontato gli episodi più significativi di una giornata che rimarrà nella storia del tennis.

“È stata una giornata molto intensa e meravigliosa ieri,” ha esordito Djokovic. “Ovviamente vincere il 100° titolo è una bella pietra miliare, sicuramente molto necessaria per il mio gioco e il livello di fiducia arrivando al Roland Garros. Ma soprattutto per celebrare la carriera di Rafa e i suoi successi in questo torneo.”

Il momento più divertente è arrivato quando ha raccontato l’incontro con Andy Murray, suo ex-coach fino a poche settimane fa: “Abbiamo scherzato un po’ sul suo abbigliamento di ieri, perché non l’avevo mai visto vestito così bene,” ha rivelato Djokovic tra le risate. “Riguardo al torneo, sì, mi ha fatto i complimenti e ha detto: ‘Ora che hai un vero coach, stai vincendo tornei.’ Non l’ho presa come uno scherzo,” ha aggiunto sorridendo.

Sulla fine del rapporto con Murray, Djokovic ha chiarito: “È stata una decisione reciproca. Eravamo entrambi sulla stessa pagina. Non è stata iniziativa sua o mia. Siamo arrivati insieme a dire che pensiamo dovremmo fermarci qui.” Il serbo ha poi elogiato l’ex numero 1: “Andy è semplicemente una persona fantastica. È uno dei ragazzi con il QI tennistico più brillante in circolazione. Chiunque deciderà di lavorare con lui sarà fortunato.”

Il titolo di Ginevra ha rappresentato una svolta psicologica fondamentale: “Avevo bisogno di vincere partite, specialmente su questa superficie. Sono il tipo di giocatore che ha bisogno di fare alcune partite prima dei grandi tornei. È un sentimento diverso per me ora rispetto a due, tre settimane fa.”

Il momento più toccante è arrivato quando ha parlato della cerimonia per Nadal e del futuro del Big Four: “Onestamente stavo pensando anche alla mia fine ieri sera quando stavamo guardando Rafa nel suo discorso. Sono orgoglioso di essere ancora lì, che sto ancora continuando, ma allo stesso tempo ero e sono ancora un po’ triste che se ne siano andati tutti, perché quei ragazzi erano le mie più grandi motivazioni.”

Djokovic ha ammesso di desiderare un addio simile: “Ognuno di noi sogna di essere ricordato in quel modo e celebrato. Spero un giorno di poter avere quel tipo di saluto dal mondo del tennis.” Tuttavia, ha scherzato quando gli è stato chiesto se avesse una data in mente: “Non ho pensato alla data esatta, se è quello che stai cercando.”

Sulle tecnologie nel tennis, il serbo si è dichiarato favorevole all’elettronica: “Se devo scegliere tra i due, sono più un sostenitore della tecnologia. È semplicemente più accurata, fa risparmiare tempo.”

Infine, parlando degli obiettivi per il Roland Garros, Djokovic ha confermato le sue ambizioni: “Stavo considerando di vincere il 25° Grande Slam anche prima, quindi non è cambiato molto, ma è vero che dopo il titolo di Ginevra mi sento più fiducioso. Ho ancora molte ambizioni, ho ancora obiettivi elevati.”

Un Djokovic rinato che si presenta a Parigi con la serenità di chi ha ritrovato la strada giusta e l’emozione di chi ha vissuto momenti indimenticabili insieme ai suoi più grandi rivali di sempre.





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani