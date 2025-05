Sebastian Baez e la “maledizione” del Roland Garros: quinto set fatale per lo specialista della terra battuta

Sebastián Báez continua a vivere un rapporto complicato e doloroso con il Roland Garros, torneo che sulla carta dovrebbe esaltare le sue qualità di specialista della terra battuta. L’argentino ha subito l’ennesima sconfitta al quinto set nel primo turno dell’edizione 2025, cedendo a Kecmanovic dopo aver vinto i primi due parziali, confermando una tendenza che sta diventando una vera e propria maledizione parigina.

I numeri parlano chiaro e raccontano una storia incredibile: Báez ha vinto soltanto 2 delle 6 partite disputate al Roland Garros nella sua carriera, ma soprattutto tutte e quattro le sconfitte sono arrivate al quinto set. Un dato statistico che va oltre la semplice sfortuna e che evidenzia come il tennista argentino non riesca a gestire la pressione e la tensione delle partite più lunghe sul palcoscenico più importante della terra battuta.

La sconfitta contro Kecmanovic rappresenta l’ultimo capitolo di una serie di occasioni sprecate che hanno caratterizzato il percorso di Báez a Parigi. L’argentino aveva iniziato la partita nel migliore dei modi, conquistando i primi due set e sembrava avviato verso una vittoria che avrebbe potuto spezzare il suo tabù parigino. Invece, ancora una volta, è crollato nella fase decisiva del match.

Il precedente più doloroso risale al 2023, quando contro Gaël Monfils si era trovato addirittura in vantaggio 4-0 nel quinto set. Una situazione che sembrava ormai chiusa e che invece si è trasformata in un’altra amarissima sconfitta. Nel 2022 era stato Alexander Zverev a completare la rimonta dopo essere stato sotto due set, mentre nel 2024 Sebastian Ofner aveva replicato lo stesso copione.

Questi episodi evidenziano un problema ricorrente nell’approccio mentale di Báez alle partite più importanti del Roland Garros. Nonostante sia un riconosciuto specialista della terra battuta, capace di eccellere in altri tornei su questa superficie, l’argentino sembra accusare la pressione particolare che si respira sui campi parigini.

La sindrome del quinto set che affligge Báez al Roland Garros rappresenta uno dei paradossi più curiosi del tennis moderno: un giocatore che sulla terra battuta esprime il suo miglior tennis, ma che proprio nel tempio di questa superficie non riesce a concludere le partite che conta di più. Una maledizione che continua a perseguitare l’argentino e che rischia di compromettere la sua fiducia per il futuro.





Francesco Paolo Villarico