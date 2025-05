Wilander: “Solo Alcaraz può battere Sinner. Chi per il dopo Cahill? Anche nessuno”

Mats Wilander ha vissuto alcune giornate intense al Foro Italico (dove è stato premiato dalla FITP con la “racchetta d’oro”) restando impressionato da Jannik Sinner, al rientro dopo tre mesi di stop, fermato solo in finale da un eccellente Alcaraz. Per questo lo svedese afferma che l’azzurro ha la stessa fame di tennis di un “lupo affamato” e che a Roland Garros potrebbe non avere rivali, eccetto Carlos Alcaraz. Un’investitura pesante quella del sette volte campione Slam, rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera, della quale riportiamo i passaggi più significativi.

“Jannik è il tipo di giocatore che migliorerà fino all’ultima palla che giocherà nella sua carriera, costringendo i rivali a sfiancarsi per tenere il passo” afferma Wilander. “È così determinato, la sua tecnica è eccezionale, crescendo sta diventando ogni giorno più forte fisicamente. Il servizio, negli ultimi anni, è rivoluzionato. Mi ha stupito la facilità con cui a Roma ha gestito i primi match, digiuno com’era di agonismo: ha dimostrato perché è in vetta al ranking mondiale da quasi un anno”.

“È tornato affamato come un lupo. Ricordo quando Rafa e Roger si ritrovarono in finale all’Australian Open dopo mesi lontano dal tennis: non li teneva più nessuno. Jannik ha trasformato la sospensione in un vantaggio e adesso, nella parte centrale e decisiva della stagione, si ritrova fresco. Nell’arco di due mesi si gioca Parigi e Wimbledon nella perfetta situazione di condizione. E può mantenere vivo il sogno meraviglioso dello Slam“.

Slam un sogno possibile secondo Mats, ma l’ostacolo vero è ora, è Parigi. “Per le caratteristiche di Jannik naturalmente il Roland Garros è la sfida più alta: lui gioca vicino alla linea di fondo e sul rosso non è facile. Ma a Parigi, conoscendolo, me lo aspetto già migliorato rispetto a Roma. Sinner non rimane mai fermo. Sulla terra, per come si muove, mi ricorda Novak Djokovic più che su qualsiasi altra superficie. Certo che può vincere tutti e quattro i Major quest’anno. Parliamoci chiaro: chi può battere Jannik? Solo Alcaraz. Zverev è un grande tennista ma a Parigi si gioca tre set su cinque: è un format che, solitamente, promuove il più forte. Paul, Fritz, gli americani sono da temere ma insomma, diciamocelo, Jannik è un’altra cosa”.

Wilander fa un paragone tra il tennis italiano e quello svedese dei suoi tempi. “Jannik mi ricorda la freddezza della generazione di noi svedesi. Bravo ragazzo, giocatore pazzesco. L’Italia oggi è quello che la Svezia è stata negli anni Ottanta e Novanta: il Paese leader, una scuola di riferimento per tutti. Con la vostra passione, con il sorriso di Jasmine Paolini, fate bene a tutto il tennis. Però non commettete il nostro errore…La Svezia, prima con Borg e poi con noi eredi, ha dominato per anni però non ha saputo costruirsi un futuro. Hanno pensato che fosse tutto scontato, automatico. Invece no. A un certo punto, all’improvviso, il filone del tennis svedese si è esaurito. E oggi non abbiamo più nessuno da top 100.”

Capitolo Cahill: chi il sostituto ideale? Per Mats, forse nessuno… “Io non vedo necessariamente un altro coach accanto a Vagnozzi. Jannik non ha bisogno di nessun altro. Capisco che Simone non se la senta di viaggiare dodici mesi all’anno: è sfiancante. Ma credo che molto dipenderà da come va questa stagione. Se Sinner facesse il Grande Slam, a quel punto potrebbe essere allenato da suo fratello, per dire…”

Lo svedese quindi lancia Jannik verso orizzonti sconfinati, confidando nella sua forza tecnica, fisica e mentale. Sinner, alla settimana n.51 da n.1 del mondo, inizia stasera la sua avventura al Bois de Boulogne. Certamente la stima di Mats gli farà piacere, ma conoscendolo il suo mantra resterà lo stesso: un passo alla volta, una partita alla volta, cercando di arrivare al livello di prestazione che lo soddisfa.

