Roland Garros: troppo Alcaraz per Zeppieri

Esce dal campo a testa alta Giulio Zeppieri, sconfitto in tre set (6-3 6-4 6-2) dal numero due del mondo Carlos Alcaraz che al suo debutto a Parigi, mette le cose in chiaro circa la determinazione a bissare il successo del 2024. Era un primo turno difficilissimo, contro il numero 2 del mondo e detentore del titolo, il giocatore al momento più forte su terra battuta. Una montagna impervia e difficile da scalare per Giulio Zeppieri attuale 310 del mondo al rientro dopo un’operazione al polso subita nella seconda parte del 2024. L’allievo di Sartori da cui si allena a Vicenza, vanta un best al 110 ed è entrato nelle quali grazie al ranking protetto e le ha brillantemente superate battendo al turno decisivo l’argentino Federico Gomez. Una partita persa non giocando nemmeno male, ma contro un avversario in stato di grazia, che ha disegnato il campo con precisione chirurgica ed ha attaccato senza lasciare il tempo all’azzurro. Una bella partita comunque, con Zeppieri che ha sfidato a viso aperto Alcaraz, con tanti vincenti per la delizia degli spettatori.

Inizia bene Giulio che ha due palle break sul servizio di Alcaraz, poi lo spagnolo serra i ranghi ed alza il livello. Discese a rete, dritti in top che mandano Zeppieri a giocare con le spalle sui teloni, smorzate vincenti, Alcaraz va avanti 5-2 e chiude senza problemi 6-3. Purtroppo lo spagnolo non ha concesso niente giocando con una concentrazione degna di una finale. Zeppieri ha tenuto con il servizio, ma troppe variate le soluzioni dello spagnolo. La seconda frazione vede Alcaraz spingere meno sull’acceleratore e Zeppieri salire con il servizio. Un solo break decide il set a favore di Alcaraz, ma l’impressione è che quando c’è bisogno l’allievo di Juan Carlos Ferrero alza il livello del suo tennis e risolve tutte le situazioni. Troppo alto il ritmo dello spagnolo. Zeppieri resiste due, tre, quattro scambi, ma poi inevitabilmente accorcia e Alcaraz si avventa sulla palla come un leone sulla preda. Il terzo set si chiude praticamente sul doppio break dello spagnolo. Zeppieri lotta e ci crede fino alla fine, ma Alcaraz rimane concentrato e non regala nulla. Come detto in apertura Zeppieri può essere fiero della sua prestazione. Servizio e dritto sono state due armi che gli hanno permesso di tenere testa al numero due del mondo. Una sconfitta che deve dare fiducia. La strada per ritornare in alto passa per i challenger e non sarà facile. I mezzi ci sono. Basta crederci.

La Cronaca

1.set Al servizio Alcaraz. Due errori dello spagnolo 15-30. A rete Carlito 30 pari. Ancora un’ottima volée del numero due del mondo 40-30. Palla break Zeppieri. Dritto vincente di Alcaraz. Rovescio sulla riga. Palla break. Scende a rete lo spagnolo. Annullata. Serve and volley. Gioco Alcaraz 1-0. Inizia bene Zeppieri il gioco di battuta. Chiude con ace Giulio 1-1. Bene Zeppieri in risposta 0-15. Gioco senza problemi per Alcaraz che scende tre volte a rete 2-1. Zeppieri in difficoltà 0-30. Alcaraz difende con un top di rovescio altissimo 0-40. Tre palle break. Ace per la prima. Dritto fuori. Break 1-3. Alcaraz conferma il break 4-1. Zeppieri cerca di restare in scia dello spagnolo, che ha alzato il livello 0-30. Ace 15-30. Riga del n.2 del mondo 15-40. Due palle per il doppio break. Seconda vincente per annullare la prima. Prima vincente. Il servi zio è l’arma con cui Giulio può giocare alla pari con il murciano. Ottimo passante, vantaggio Zeppieri che il servizio 2-4. Senza problemi Alcaraz 5-2. Zeppieri serve per restare nel set. Qualche errore di Alcaraz che ha concesso pochissimo Giulio tiene il turno di battuta 3-5. Alcaraz serve per il set. Due set-point. Risposta fuori primo set Alcaraz 6-3.

2.set Inizia bene Zeppieri 1-0. Lascia due punti sul proprio servizio Alcaraz 1-1. Gioco tranquillo per l’azzurro che resta avanti 2-1. Show a rete dello spagnolo 2-2. Scambio senza tregua lo vince Zeppieri 30-15. Magia a rete di Alcaraz arriva la palla break. Ace. Alcaraz sbaglia con il dritto vantaggio Zeppieri. Ace Giulio conduce 3-2. Solido il numero due del mondo 3-3. Zeppieri tiene lo scambio 15 pari. A rete Alcaraz, esce il passante 15-30. Serve and volley 30 pari. Alcaraz sposta Zeppieri 30-30. Palla break. Sbaglia il rovescio il romano. Break 3-4. Alcaraz per confermare il break. Gioco a zero 5-3. Zeppieri serve per restare nel set. Bene con il servizio Giulio che resta attaccato 4-5. Alcaraz alla battuta per vincere il set. Due regali dello spagnolo 30 pari. Spinge nello scambio il n.2 del mondo. Secondo set chiuso 6-4.

3. set. Serve Zeppieri, ma Alcaraz mette il turbo. Due risposte profonde ed arriva subito il break 0-1. Anche Zeppieri va vedere che la bandiera bianca è ancora lontana. Super passante 0-15. Il n.2 del mondo fa correre Giulio 15 pari. Alcaraz mette i piedi dentro il campo, Zeppieri rincorre, break confermato 2-0. Entra la prima al romano 40-15. Scambi ad alo livello, con Alcaraz che recupera palle improbabili. Parità. Sbaglia la palla corta Carlos, Zeppieri smuove lo score 1-2. Serve Alcaraz che deve difendere una palla break. Servizio a uscire e dritto vincente respingono il tentativo di Zeppieri. Break confermato 3-1. Non molla Giulio che risponde colpo su colpo allo spagnolo 40-15, poi due regali rimetto Alcaraz in corsa. Parità. Ottima prima sulla quale Alcaraz si inventa una risposta vincente. Palla break. Il rovescio di Alcaraz trapassa Zeppieri lanciato a rete. Doppio break 1-4. Nessun problema per Alcaraz, Zeppieri un po’ sfiduciato 5-1. Giulio serve per restare in vita. Si salva con il servizio 2-5. Alcaraz serve per il match. Inzia bene lo spagnolo 15-0. Tracciante in risposta di Zeppieri 15 pari. Prima a 210 km/h 30-15. Il nastro aiuta Alcaraz due match-point. Termina qua.

Enrico Milani

Giulio Zeppieri vs Carlos Alcaraz



GS Roland Garros Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 3 4 2 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1