Darderi eliminato al primo turno del Roland Garros: Korda vince in quattro set, decisive anche le difficoltà fisiche dell’azzurro

Luciano Darderi saluta il Roland Garros 2025 già al primo turno, sconfitto dall’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 dopo 2 ore e 21 minuti di gioco in una partita che ha raccontato due storie diverse. L’azzurro, numero 45 del ranking mondiale, ha pagato a caro prezzo sia gli errori nei momenti cruciali che i problemi fisici accusati durante il match contro la testa di serie numero 23.

La sfida sui campi parigini ha visto un Darderi partire malissimo nel primo set, per poi trovare la forza di una rimonta spettacolare nel secondo parziale che aveva riaperto completamente la partita. Tuttavia, dal terzo set in poi, l’azzurro non è più riuscito a mantenere il livello mostrato nella fase centrale del match, cedendo progressivamente terreno all’esperienza e alla solidità dell’americano.

Il momento più difficile per l’italiano è arrivato nel terzo set, quando sul 2-5 ha dovuto chiamare un medical timeout per un problema alla caviglia destra, già precedentemente fasciata. Un segnale che ha evidenziato come le difficoltà fisiche si stessero sommando a quelle tecniche, compromettendo definitivamente le chance di rimonta contro un avversario che ha saputo sfruttare ogni occasione concessa.

Il primo set si è rivelato un vero e proprio incubo per il tennista italiano, numero 45 del ranking mondiale. Darderi non è riuscito a trovare il ritmo giusto contro l’americano, testa di serie numero 23, subendo break pesanti nel quarto e nell’ottavo gioco. L’azzurro non è mai riuscito a creare occasioni da break, non conquistando nemmeno una palla break durante tutto il parziale. Il 6-2 finale ha certificato la superiorità di Korda in questa fase del match, con l’americano che ha dominato sia al servizio che negli scambi da fondo campo.

Il secondo set ha raccontato una storia completamente diversa. Darderi si è trovato subito in difficoltà andando sotto 0-2, ma proprio quando la situazione sembrava precipitare, l’azzurro ha tirato fuori il carattere che lo contraddistingue. Il tennista italiano ha iniziato una rimonta impressionante, ribaltando completamente l’inerzia del parziale e portandosi sul 4-2.

Il momento più delicato è arrivato sul 5-3 in favore di Darderi, quando l’azzurro ha avuto una palla set sul servizio di Korda ma non è riuscito a sfruttarla. Una occasione mancata che poteva costare cara, ma Darderi ha dimostrato la sua maturità nel gioco successivo. In un game molto combattuto e lungo, l’italiano ha dovuto annullare una palla del 5-5 che avrebbe rimesso tutto in discussione.

Con grande determinazione, Darderi è riuscito a chiudere il secondo set 6-4, pareggiando i conti e dimostrando di aver trovato almeno in questo parziale la chiave tattica per mettere in difficoltà Korda.

Il terzo set si è rivelato decisivo per le sorti del match, con Sebastian Korda che è riuscito a prendere nuovamente il controllo della partita strappando un break fondamentale che ha indirizzato il parziale a suo favore.

Il momento chiave è arrivato nel quarto gioco, quando Darderi ha vissuto il suo momento più buio del set. L’azzurro, che stava tenendo bene il passo dell’americano, è crollato proprio nel momento più delicato commettendo una serie di errori che hanno compromesso le sue chance. Un doppio fallo e un errore gratuito hanno portato Korda sul 30-40, creando la prima vera palla break del set.

Sulla palla break decisiva, l’americano non ha tremato e ha piazzato un dritto vincente che ha spezzato l’equilibrio del parziale. Il break del quarto gioco ha portato Korda sul 3-1, dandogli un vantaggio psicologico oltre che tecnico che si è rivelato determinante per il prosieguo del set.

Le difficoltà di Darderi non si sono limitate solo agli aspetti tecnici. Sul 2-5, quando la situazione era ormai compromessa, l’azzurro ha chiamato un medical timeout per un problema alla caviglia destra, che era già stata fasciata in precedenza. Un segnale che ha evidenziato come il tennista italiano stesse accusando anche problemi fisici oltre a quelli di gioco.

Il momento finale è arrivato sul 5-3, quando Korda si è trovato al servizio per chiudere il set. L’americano si è trovato sotto 15-30, una situazione che poteva riaprire il parziale e ridare speranze all’azzurro. Tuttavia, proprio quando Darderi aveva l’opportunità di rimettere pressione all’avversario, sono arrivati due errori gratuiti dell’italiano che hanno spianato la strada a Korda.

L’americano ha ringraziato per i due errori consecutivi di Luciano, per poi chiudere definitivamente i conti con un altro dritto vincente che ha suggellato il 6-3 finale. Un terzo set che ha visto Darderi pagare a caro prezzo sia i suoi errori nei momenti decisivi che i problemi fisici.

Il quarto set ha rappresentato il capitolo finale di una partita che ha visto Sebastian Korda prendere il controllo totale del match, chiudendo i conti con un perentorio 6-2 che ha certificato la superiorità dell’americano.

Il dominio di Korda è stato totale fin dai primi scambi del parziale decisivo. In pochi minuti l’americano si è portato sul 4-0, piazzando break devastanti al primo e al terzo gioco che hanno spezzato definitivamente la voglia di rimonta di Darderi. L’azzurro, già provato dal problema alla caviglia accusato nel set precedente, non è riuscito a opporre resistenza all’ondata d’urto dell’avversario.

L’unica occasione per Darderi di rientrare nel set è arrivata nel quarto game, quando l’italiano ha avuto una palla del controbreak che avrebbe potuto riaprire almeno parzialmente le sorti della frazione. Tuttavia, l’azzurro non è riuscito a sfruttare questa chance, lasciando campo libero all’americano per amministrare il largo vantaggio acquisito.

Sul 5-1, con Darderi al servizio, Korda ha avuto tre match point consecutivi per chiudere immediatamente la partita, ma l’azzurro è riuscito almeno a salvare queste occasioni, prolungando di un game la sua resistenza. Una resistenza che però è durata poco: nel gioco successivo l’americano ha chiuso definitivamente i conti.

La sequenza finale ha visto Korda dominare in ogni aspetto del gioco. Un dritto vincente ha aperto le danze, seguito da un ace che ha dimostrato la solidità al servizio dell’americano. Un errore di rovescio forzato di Darderi ha portato l’americano sul 40-0, con tre match point a disposizione. Il secondo è bastato: un errore gratuito di dritto dell’azzurro ha chiuso la partita sul 6-2, suggellando il successo di Korda per 2-6, 6-4, 6-3, 6-2.

GS Roland Garros Luciano Darderi Luciano Darderi 2 6 3 2 Sebastian Korda [23] Sebastian Korda [23] 6 4 6 6 Vincitore: Sebastian Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Luciano Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Luciano Darderi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Luciano Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Luciano Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Luciano Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Luciano Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Luciano Darderi 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Luciano Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Luciano Darderi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Luciano Darderi 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Luciano Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Luciano Darderi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Darderi 🇮🇹 Korda 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 5 7 Doppi falli 9 1 Prima di servizio 54/96 (56%) 68/107 (64%) Punti vinti sulla prima 37/54 (69%) 45/68 (66%) Punti vinti sulla seconda 16/42 (38%) 27/39 (69%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 213km/h (132 mph) 207km/h (128 mph) Velocità media prima 187km/h (116 mph) 193km/h (119 mph) Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 150km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 35/107 (33%) 43/96 (45%) Punti vinti su prima di servizio 23/68 (34%) 17/54 (31%) Punti vinti su seconda di servizio 12/39 (31%) 26/42 (62%) Opportunità di break 6/107 (6%) 12/96 (13%) Palle break convertite 2/6 (33%) 6/12 (50%) Giochi con break point convertiti 4/18 (22%) 9/17 (53%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 88 115 Vincenti 25 39 Errori non forzati 34 37 Errori forzati 42 26 Punti vinti a rete 8/11 (73%) 17/22 (77%) Giochi vinti a zero 2 6 TIPOLOGIA DI COLPI Colpi da fondo 347 354 Colpi sopra la testa 0 4 Passanti 9 7 Volée 3 9 Attacchi 0 2 Drop shots 8 4 Lob 10 3





Marco Rossi