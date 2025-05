Cobolli arriva al Roland Garros con il trofeo di Amburgo: “Sono confuso ma felicissimo”

Flavio Cobolli è arrivato ieri al Roland Garros con un bagaglio speciale: sacca delle racchette in spalla e il trofeo di Amburgo nella mano destra, mostrato con orgoglio a chi lo accoglie all’ingresso. È una domenica particolare per il tennista romano, che nella prima domenica del Roland Garros festeggia il titolo più prestigioso della carriera e un nuovo best ranking.

“Mi sento molto bene, ma al momento sono un po’ confuso perché si tratta del secondo titolo della mia vita e non mi era mai capitato di dover viaggiare subito il giorno successivo con il trofeo tra le mani,” ha spiegato Cobolli ai cronisti che lo circondavano nella mixed zone del complesso parigino. “Sono felicissimo di essere qui, il Roland Garros è uno dei tornei che preferisco, di sicuro lo Slam che preferisco, e affrontarlo con questa fiducia e questa gioia lo rendono speciale.”

Il 22enne romano ha vissuto una prima parte del 2025 ricca di alti e bassi, con alcune delusioni che hanno preceduto questa esplosione di gioia: “Questa vittoria è stata una sorpresa un po’ per tutti, e lo è stata anche per me, una sorpresa bellissima e speciale. Un risultato inaspettato che mi sono sudato e che ho cercato con i denti e con gli artigli.”

Cobolli ha sottolineato l’importanza di questo successo per la sua crescita: “Ho dovuto affrontare delle partite difficili, ho dovuto battere giocatori forti e aver alzato quel trofeo vuol dire molto, vuol dire che a questi livelli ci posso e ci devo stare. Essermi risollevato da un momento complicato in questo modo è davvero speciale.”

Il tennista ha poi riflettuto sui mesi difficili vissuti ad inizio stagione: “È stato un inizio anno difficile, ma nelle ultime settimane sul campo mi sono divertito di più, ed è stato molto più bello lottare. Sono un agonista nato ma ho tanti aspetti del mio gioco da migliorare, colpi e situazioni su cui posso crescere ancora… ma la tenacia e la voglia di lottare sempre, su ogni punto non mancheranno mai. Sono il mio punto di forza.”

Ora Cobolli dovrà subito concentrarsi sul primo turno del Roland Garros, dove ad attenderlo c’è un avversario di grande esperienza come Marin Cilic, arrivato nel tabellone come lucky loser: “È un gran giocatore e dovrò essere al 100% per affrontarlo e per provare a batterlo. Devo riprendermi in fretta, non mi sono ancora allenato e devo ancora capire che condizioni ci sono qui. Ho due giorni per preparare l’esordio, spero di farmi trovare al meglio della forma.”

Un arrivo da protagonista per Cobolli, che si presenta al suo Slam preferito con la fiducia di chi ha appena conquistato il successo più importante della carriera e la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico