Pat Cash è sicuro: “L’unico che può impensierire Jannik e Carlos negli Slam è Draper”

È giorno del debutto dei due favoriti del seeding a Roland Garros: Jannik Sinner in prime time serale, Carlos Alcaraz nel pomeriggio, opposto a Giulio Zeppieri sul Lenglen. Si spera che il laziale possa fare una gran bella partita, magari ripensando a quanto bene giocò nella favolosa semifinale di Umag 2022, quando con i suoi ganci mancini mise alla frusta il futuro n.1 del mondo in un tirato match su tre set, ma oggettivamente “Carlitos” è assai favorito; come Jannik vs. Rinderknech, tennista con un gran servizio ma più adatto ai campi veloci. I due leader nel ranking mondiale sono i favoriti anche per il successo finale al Bois de Boulogne, forti della recente finale disputata a Roma, tanto che per molti osservatori ed ex giocatori il duo Sinner – Alcaraz è destinato non solo a lottare per l’edizione 2025 dello Slam parigino ma anche a spartirsi molti (o quasi tutti) i Major nel prossimo futuro. Tra questi Pat Cash, leggenda del tennis australiano. A suo dire c’è un solo tennista in grado di arrivare al loro livello e potersi inserire in modo concreto e costante nel loro predominio: Jack Draper. Forse, anche Holger Rune. Il vincitore a Wimbledon 1987 ne ha parlato in un intervento a BBC 5.

“Sinner e Alcaraz sono i primi due giocatori del mondo per distacco, hanno un bel margine su tutti gli altri” afferma Cash. “L’unico avversario che ha mezzi per andare a prenderli e competere al loro livello è Jack Draper, penso che abbia la classe per farcela e restare agganciato a loro nei prossimi anni. Novak? Oggettivamente ormai ha fatto il suo tempo, sono gli altri due che porteranno avanti il tour nel futuro e resteranno al vertice per molti anni”.

“Ho ancora in testa la vittoria di Draper su Rune a Indian Wells” continua Cash. “Ha dimostrato una differenza di competitività. Draper sa come vincere ed è un grande avversario. Ha un servizio mancino mostruoso, un diritto potente, un rovescio fantastico. Il suo diritto ha bisogno di un po’ di lavoro, a volte diventa un po’ corto. Sa muoversi davvero, davvero bene. Ha quello che possiamo definire X-factor che, sai, io non… penso abbia Zverev. Sì, il tedesco potrebbe fare bene sulla terra battuta, perché riesce a rispondere un sacco di palle e lotta molto, ma è indietro a Jannik e Carlos, i risultati alla fine non mentono. Vincerà uno Slam? Non lo so. Ci è andato vicino, molto molto vicino, e sarà sicuramente un pericolo al Roland Garros. Ma sto parlando in generale. Credo che Draper sia l’unico che potrebbe mettere i primi due in difficoltà, e ancora sta migliorando.”

Marco Mazzoni