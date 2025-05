Roland Garros: Paolini avanza ma non convince

Esordio con luci e ombre per Jasmine Paolini a Roland Garros 2025. La n.4 del mondo e fresca campionessa al Foro Italico batte la cinese Yue Yuan (n.89 WTA) al termine di una partita iniziata benissimo e poi diventata, all’improvviso, maledettamente complicata, sia sul piano del gioco che del punteggio. La situazione è diventata difficilissima quando nel terzo set, dopo esser stata avanti 2-0, è finita sotto per colpa di due break ceduti malamente (3-2) contro un’avversaria sempre più convinta e aggressiva. L’azzurra, con le spalle al muro, è stata brava a scuotersi e riprendere a picchiare la palla con potenza ma anche acume tattico, non lasciando più un game alla cinese. Jasmine vince per 6-1 4-6 6-3, ma la sua prestazione è stata davvero due facce: ha giocato un primo set favoloso, sulla scia della finale di Roma, potente e aggressiva. Ha dominato il campo e gli scambi travolgendo la cinese in un primo set senza storia. Dall’avvio del secondo set il match si è complicato, con la Yuan brava a sbagliare di meno e guadagnare campo, ma anche per un netto calo nell’attenzione prima e troppa tensione poi dell’azzurra, a tratti bloccata e incapace di uscire dallo scambio di ritmo, dove la cinese è una discreta giocatrice. Troppi errori, set ceduto e quindi il vantaggio sprecato all’avvio del terzo set. Brava è stata la toscana a scuotersi nel momento più difficile, alzare la parabola con i suoi colpi e quindi entrare forte nella palla, riprendendo il possesso del gioco e vincendo l’incontro. Tuttavia il calo nettissimo e la troppa tensione sono campanelli d’allarme da non sottovalutare per Jasmine, chiamata a difendere la finale dell’anno scorso.

Paolini parte spedita e travolge Yuan con il suo diritto, talmente potente e profondo che diventa incontenibile, ancor più quando punge il diritto della cinese, colpo meno sicuro. Jasmine scappa subito avanti di un break, vince a zero il suo primo turno di servizio e poi se ne prende un altro, in totale controllo. Non c’è partita nel primo set, Jasmine strappa il terzo break con un’altra bordata di diritto cross perfetta. Sul 5-0 Paolini concede i primi due errori dell’incontro e cede un turno di battuta. Poco male, la toscana si riscatta subito chiudendo il primo set per 6-1 con uno scambio tattico ben condotto sul set point.

Nel secondo set la partita per la n.4 del mondo si complica. Yuan tiene maggiormente lo scambio mentre Jasmine perde attenzione e con qualche errore di troppo concede un break nel terzo game. Se lo riprende subito tornando a martellare col diritto (2 pari) ma poi incappa di nuovo in errori e la cinese prende coraggio. Paolini subisce il secondo break consecutivo alla quinta palla break (sorpresa da una risposta di Yuan), dopo aver rimontato da 0-40. La cinese ha preso coraggio, e campo. Regge in tre ottimi turni di servizio e chiude il set per 6-4, con l’azzurra nettamente meno sicura e aggressiva, e pure più indietro sul campo.

Paolini inizia male il terzo set, braccio bloccato e tanti errori sulle risposte aggressive di Yuan. Crolla sotto 0-40 l’azzurra, ma la cinese non sfrutta almeno due occasioni ghiotte con i classici “unforced” in spinta. 5 punti di fila, l’ultimo un diritto lungo linea dei suoi, potente e con spin, tira su un game cruciale, anche sul piano emotivo. Questo salvataggio libera nuovamente il braccio di Jasmine, che con uno schema difensivo perfetto strappa un break che la manda avanti 2-0, ma cede poi il game di battuta a zero, di nuovo incerta. Sul 2 pari l’azzurra non è incisiva, il gioco lo fa Yuan che si prende una palla break ai vantaggi. Con una risposta di rovescio perfetta la cinese vince il terzo game di fila, al comando 3-2. Ritrova coraggio l’azzurro, spinta anche dal suo angolo torna ad aggredire la palla e con una risposta di rovescio cross ottima strappa il contro break, 3 pari. Finalmente Jasmine ritrova anche la prima di servizio, avanza la sua posizione e spinge di più, tornando avanti per 4 giochi a 3. Ha un’altra energia e decisione la n.4 del mondo: alza la parabola col diritto e poi entra forte col rovescio cross e poi lungo linea. Due punti eccellenti che la fanno volare 0-40 con tre palle break. Con un altro ottimo scambio di rovescio Jasmine forza l’errore della rivale, 5-3. Stavolta non ci sono brutte sorprese: Paolini continua a spingere e chiude 6-3. Pericolo scampato.

Marco Mazzoni

GS Roland Garros Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 6 4 6 Yue Yuan Yue Yuan 1 6 3 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 5-1 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0