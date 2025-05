Musetti dopo il successo su Hanfmann: “Mi sento pronto per lottare per il trofeo” (audio conferenza stampa e video della partita). Parlano anche Matteo Gigante e Luca Nardi (audio)

Audio conferenza stampa – Gigante



Lorenzo Musetti ha commentato con soddisfazione la vittoria al primo turno del Roland Garros contro Yannick Hanfmann, analizzando sia le difficoltà iniziali che la crescita mostrata durante il match. Il toscano si è presentato in conferenza stampa con grande ambizione per il prosieguo del torneo.

“Ovviamente la prima partita, specialmente in un Grande Slam, non è mai facile. Penso che Yannick stesse giocando un ottimo tennis, soprattutto nel primo set,” ha esordito Musetti. “Sono riuscito a gestire un po’ le condizioni difficili là fuori. C’era molto vento oggi. Non sentivo davvero la palla nel modo che volevo. Poi alla fine penso di aver servito bene durante tutto il match. Quello è stato probabilmente la chiave per riuscire a migliorare il mio livello durante la partita.”

L’azzurro ha poi condiviso un aneddoto toccante su Rafael Nadal, protagonista della cerimonia di oggi: “Ho giocato una volta contro di lui in allenamento. Mi stavo allenando con lui al Jean Bouin qui al Roland Garros. Penso di aver perso il set 6-1 o 6-0. Ero abbastanza spaventato da come stava giocando. Avevo tipo 18, 19 anni. Penso fosse il mio primo Roland Garros. È stato un tale onore per me condividere il campo con lui.”

Il ricordo più bello riguarda però un gesto di Nadal dopo la prima vittoria ATP di Musetti: “Ricordo una cosa che è stata davvero carina da parte sua nei miei confronti quando ho ottenuto la mia prima vittoria ATP a Roma contro Wawrinka. Il giorno dopo mi stavo allenando. È venuto dietro di me e ha detto qualcosa in spagnolo, tipo congratulazioni, bella partita, qualcosa del genere. Per me ero persino tipo tremante. Davvero bello essere stato il match che precedeva la cerimonia.”

Riguardo alla sua crescita fisica e mentale, Musetti ha spiegato: “Penso ovviamente di avere più esperienza nei Grande Slam, soprattutto dopo aver fatto le semifinali a Wimbledon. Capisco cosa mi serve durante un Grande Slam – anche prima di un Grande Slam – non solo in termini di allenamento fisico, ma in termini di routine quotidiana generale, vita quotidiana. Penso che questo mi dia più fiducia e più fiducia in quello che sto facendo adesso.”

L’ambizione del toscano per questo Roland Garros è chiara: “Penso che dopo questo swing sulla terra, come ho detto nella prima conferenza stampa che ho fatto qui, mi sento pronto per provare ad andare per il trofeo. Questo è l’obiettivo, sicuramente. Penso di dover essere ambizioso se voglio fare meglio. Questa è l’ambizione che ho.”

Musetti ha poi fatto un paragone con Wimbledon: “Per esempio, l’anno scorso a Wimbledon, ero vicino a fare una finale. Penso che sulla terra probabilmente sia la superficie su cui mi sento più a mio agio. Quindi spero di poterlo raggiungere. Ma se non è quest’anno, continuerò ad andare avanti con questa mentalità.”

Parole che dimostrano la maturità raggiunta dal numero 8 del seeding, che arriva a questo Roland Garros con la consapevolezza dei propri mezzi e l’ambizione di chi sa di poter lottare per i massimi traguardi.





Dal nostro inviato al Roland Garros, Enrico Milani