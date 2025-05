Musetti supera l’ostacolo Hanfmann: vittoria in crescendo al primo turno del Roland Garros (con il punto del match di Musetti)

Lorenzo Musetti ha superato brillantemente il primo turno del Roland Garros 2025, sconfiggendo il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0 in una partita che ha visto l’azzurro crescere progressivamente fino a dominare completamente il match.

L’esordio della testa di serie numero 8 non è stato semplice come i numeri finali potrebbero suggerire. Il primo set si è rivelato particolarmente insidioso, con Hanfmann che per ben tre volte si è trovato a due punti dal conquistare il break (ed una era il parziale). Il tedesco ha mostrato un tennis solido e aggressivo, mettendo in difficoltà Musetti che però è stato bravo a non concedere mai palle break nei propri turni di servizio.

La svolta è arrivata dal 2-2 del secondo set, quando Musetti ha iniziato una serie impressionante di sei break consecutivi che hanno cambiato totalmente l’inerzia del match. L’azzurro ha alzato il livello del suo tennis, diventando più incisivo in risposta e più solido al servizio, chiudendo con statistiche significative: 66% di prime in campo, 83% di punti vinti con la prima di servizio e 63% con la seconda.

Il toscano ha dimostrato grande capacità di adattamento durante la partita, migliorando sensibilmente le sue percentuali rispetto al primo set dove aveva faticato maggiormente con la seconda di servizio (45% di punti vinti). Al secondo turno Musetti affronterà presumibilmente il colombiano Daniel Elahi Galan, avanti 2-0 sulla wild card francese Royer, in quello che dovrebbe essere un match più abbordabile.

L’importante per il numero 8 del seeding era superare un esordio che si preannunciava complicato contro un avversario ostico come Hanfmann, capace di mettere in difficoltà chiunque quando trova il ritmo giusto. La crescita mostrata durante il match lascia ben sperare per il prosieguo del torneo dell’azzurro sui campi parigini.

Primo set: Il momento chiave è arrivato nell’undicesimo game con Hanfmann al servizio sul 5-5. Il tedesco si è trovato sotto 30-40, concedendo palla break a Musetti. L’azzurro non ha sprecato l’occasione e ha conquistato il break decisivo alla seconda occasione per portarsi sul 6-5 con il tedesco che con un dritto inside mandava la palla fuori sul break point.

Prima di questo break fondamentale, Musetti aveva dovuto superare un momento molto delicato nel proprio turno di servizio sul 4-5, quando si era trovato sotto 0-30 ma era riuscito a rimontare chiudendo il game con un ace liberatorio che aveva salvato il set.

Musetti ha poi chiuso il set al servizio senza problemi, conquistando un primo parziale importante che dimostra la sua capacità di restare lucido nei momenti più delicati del match.

Il parziale si è caratterizzato per un sostanziale equilibrio tra i due giocatori, con la prima vera occasione da break che si era presentata solo sul 3-3, quando Musetti aveva avuto una palla break ma non era riuscito a sfruttarla.

Il tedesco ha mostrato alcune giocate di qualità durante il set, come spettacolari recuperi difensivi e colpi d’effetto, ma nel momento decisivo ha ceduto sotto la pressione dell’azzurro.

Da segnalare una breve interruzione durante il match a causa di un malore di uno spettatore sugli spalti del Philippe Chatrier, episodio che aveva inizialmente allarmato tutti per l’intensità delle urla.

Secondo set: Il momento di svolta è arrivato sul 2-2, quando Musetti ha strappato il servizio al tedesco nel quinto game. L’azzurro ha mostrato grande aggressività in risposta, piazzando una fulminante risposta lungoriga che ha beffato il serve&volley di Hanfmann sul 40 pari, conquistando poi il break dopo essere andato ai vantaggi.

Il toscano ha immediatamente confermato il vantaggio nel game successivo con una prima vincente slice, portandosi sul 4-2 e prendendo il controllo definitivo del set. Hanfmann ha tentato di reagire ma Musetti è stato impeccabile nei momenti decisivi.

Il colpo di grazia è arrivato nel settimo game, quando l’azzurro ha piazzato il secondo break del set. Ancora una volta è stata determinante la risposta di Musetti: un rovescio vincente che ha messo in difficoltà il tedesco, seguito da un inside-in che ha chiuso definitivamente i conti per il 5-2.

Musetti ha poi chiuso il set al servizio in maniera perentoria, tenendo la battuta a zero con un servizio vincente ed un ace che hanno suggellato una prestazione in crescendo. Il toscano non ha mai concesso palle break nel secondo parziale, dimostrando una solidità al servizio che era mancata in alcuni momenti del primo set.

Da segnalare l’ottimo livello mostrato dall’azzurro in risposta, con diverse giocate aggressive che hanno messo costantemente sotto pressione Hanfmann, costringendolo all’errore nei momenti più importanti del match.

Terzo set: Il crollo del tedesco è iniziato immediatamente nel primo game, quando Musetti ha strappato il servizio con una risposta profonda che ha costretto Hanfmann all’errore di rovescio. L’azzurro ha poi confermato il break tenendo agevolmente la battuta a zero, dimostrando una sicurezza al servizio totale.

Il momento più spettacolare del set è arrivato nel terzo game, quando il Philippe Chatrier è esploso per un colpo straordinario di Musetti. In corsa su una stop volley di Hanfmann, l’azzurro sembrava non poter arrivare sulla palla, invece non solo è arrivato ma ha giocato un lungoriga di polso al pelo del secondo rimbalzo che si è rivelato vincente. Un colpo che ha fatto venire giù lo stadio e che potrebbe essere candidato come il più bello del torneo.

Musetti ha piazzato il secondo break proprio in quel game, approfittando anche di un doppio fallo di Hanfmann che testimoniava il crollo mentale del tedesco. L’azzurro ha continuato a dominare senza pietà, aggiungendo il terzo break consecutivo nel quinto game.

Il toscano ha chiuso match e set al servizio con autorità, suggellando una prestazione crescente che lo ha visto partire in difficoltà nel primo parziale per poi dominare completamente negli ultimi due set. Dopo 100 minuti di gioco, Musetti ha risolto brillantemente tutti i problemi che inizialmente Hanfmann gli aveva proposto, dimostrando la differenza di livello tra un top-10 e un giocatore di ranking più basso.

Roland Garros – Terra battuta Roland Garros – Terra battuta PRIMO TURNO Orario: 3° Incontro ore 12 Meteo oggi a Parigi: Rovesci e temporali, max 21 °C, min 10 °C 🌦️ Musetti Lorenzo Classifica: 7

Data di nascita: 3.3.2002

Altezza: 185 cm

Peso: 75 kg

Mano: destra Hanfmann Yannick Classifica: 142

Data di nascita: 13.11.1991

Altezza: 193 cm

Peso: 86 kg

Mano: destra Head-to-head: 1 – 2 Year Tournament Player S Surface 1 2 3 4 5 Round 2023 Madrid Hanfmann 2 6 7 2R Musetti 0 4 63 2020 Sardinia Musetti 2 6 6 QF Hanfmann 0 2 4 2020 Todi challenger Hanfmann 2 3 6 6 R16 Musetti 1 6 4 3 GS Roland Garros Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 7 6 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 5 2 0 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Yannick Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Musetti 🇮🇹 Hanfmann 🇩🇪 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 5 0 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 46/70 (66%) 62/99 (63%) Punti vinti sulla prima 38/46 (83%) 31/62 (50%) Punti vinti sulla seconda 15/24 (63%) 20/37 (54%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210km/h (130 mph) 209km/h (129 mph) Velocità media prima 190km/h (118 mph) 180km/h (111 mph) Velocità media seconda 154km/h (95 mph) 157km/h (97 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 48/99 (48%) 17/70 (24%) Punti vinti su prima di servizio 31/62 (50%) 8/46 (17%) Punti vinti su seconda di servizio 17/37 (46%) 9/24 (38%) Opportunità di break 13/99 (13%) 0/70 (0%) Palle break convertite 6/13 (46%) 0/0 (0%) Giochi con break point convertiti 8/13 (62%) 0/13 (0%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 101 68 Vincenti 38 24 Errori non forzati 23 33 Errori forzati 21 30 Punti vinti a rete 9/16 (56%) 18/34 (53%) Giochi vinti a zero 4 0 TIPOLOGIA DI COLPI Colpi da fondo 266 256 Colpi sopra la testa 2 9 Passanti 22 9 Volée 6 10 Attacchi 5 4 Drop shots 13 22 Lob 10 4





Francesco Paolo Villarico