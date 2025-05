Beffa Pellegrino: Tre ritiri tardivi gli costano l’Ingresso alle quali del Roland Garros. Ci saranno almeno tre lucky loser

Le ultime ore prima dell’inizio del Roland Garros 2025 sono state caratterizzate da una serie di notizie che hanno scosso il tabellone principale: ben tre giocatori hanno annunciato il loro ritiro dal torneo parigino. Matteo Berrettini, David Goffin e Raphael Collignon che si è infortunato ieri ad Amburgo hanno dovuto alzare bandiera bianca, aprendo così la strada all’ingresso di almeno tre lucky loser nel main draw.

I ritiri arrivano in un momento particolare per il tennis italiano, che perde uno dei suoi rappresentanti di punta. Berrettini, reduce da una stagione travagliata da problemi fisici, aveva destato ottimismo per la sua presenza al secondo Slam della stagione, ma evidentemente le sue condizioni non gli hanno permesso di scendere in campo sulla terra rossa parigina sempre per colpa di quel problema agli addominali.

Anche David Goffin, tennista belga di grande esperienza sui campi in terra battuta, ha dovuto rinunciare all’ultimo momento, così come Raphael Collignon.

Particolarmente amaro il timing di questi forfait per il tennis italiano. Se i ritiri fossero stati annunciati nella giornata di domenica mattina, infatti, Andrea Pellegrino sarebbe automaticamente entrato nel tabellone di qualificazione. Un vero peccato per il tennista azzurro, che si vede sfumare un’occasione d’oro dato il suo stato di forma.





Marco Rossi