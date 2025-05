Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Zeppieri, Federico Arnaboldi, Nuria Brancaccio ed Errani accedono al secondo turno

Due storie diverse ma accomunate dalla stessa grinta. Federico Arnaboldi e Sara Errani hanno entrambi superato il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2025, regalandosi la possibilità di continuare il loro cammino verso il tabellone principale del secondo Slam stagionale.

Federico Arnaboldi, numero 186 del ranking ATP, ha compiuto una bella impresa superando il taiwanese Chun-hsin Tseng, numero 93 del mondo, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3. Dopo un avvio difficile, il tennista italiano ha saputo ribaltare il match mostrando grande carattere e adattabilità tattica. Un successo di prestigio per Arnaboldi, che conferma i suoi progressi sul rosso e la capacità di competere con avversari di classifica superiore.

Nel secondo turno delle qualificazioni, l’azzurro affronterà l’americano Michael Mmoh o Calvin Hemery in un match che si preannuncia impegnativo ma non impossibile per il tennista italiano, deciso a continuare la sua corsa verso il tabellone principale.

Ancora più emozionante è stata la vittoria di Sara Errani, che potrebbe essere all’ultimo torneo in singolare della sua straordinaria carriera. La veterana azzurra, scivolata al numero 179 del ranking WTA, ha compiuto una rimonta epica contro la tedesca Jule Niemeier (n.129), vincendo per 0-6, 7-6(4), 6-2.

Un primo set da dimenticare per la bolognese, letteralmente travolta dall’avversaria. Ma proprio quando tutto sembrava compromesso, l’Errani ha tirato fuori il suo proverbiale carattere, aggiudicandosi un combattutissimo tie-break nel secondo set e dominando poi la frazione decisiva, dove l’esperienza ha fatto la differenza.

Nel prossimo turno, la 37enne italiana affronterà un’altra tedesca, Anna-Lena Friedsam, numero 284 del mondo, 31enne, nata il 1° febbraio 1994. Un’avversaria sulla carta abbordabile, che potrebbe permettere all’ex numero 5 del mondo di prolungare quello che potrebbe essere il suo canto del cigno in singolare.

Giulio Zeppieri supera il primo ostacolo nelle qualificazioni del Roland Garros 2025. Il tennista italiano, attualmente numero 306 del ranking ATP, ha sconfitto il britannico Jan Choinski (195 ATP) con il punteggio di 6-4, 7-6(5).

Nel primo set, Zeppieri ha saputo trovare il momento giusto per accelerare sul 3-3, piazzando il break decisivo e chiudendo poi la frazione sul 6-4 senza concedere palle break all’avversario.

Il secondo parziale si è rivelato più combattuto, con il tennista laziale che ha dovuto annullare due palle break consecutive nel quarto gioco partendo da uno svantaggio di 15-40. Nel tie-break, dopo essersi trovato sotto per 3-5, Zeppieri ha dimostrato carattere conquistando quattro punti consecutivi e aggiudicandosi set e match sul 7-5.

Nel secondo turno delle qualificazioni, l’italiano affronterà l’americano Eliot Spizzirri, testa di serie numero 15 del tabellone cadetto.

Per Zeppieri, che sta cercando di risalire la classifica dopo un periodo difficile, questo successo rappresenta un passo importante verso il tabellone principale del secondo Slam stagionale.

Nuria Brancaccio inizia con il piede giusto il suo cammino nelle qualificazioni del Roland Garros 2025. La tennista italiana, numero 187 del ranking mondiale, ha superato l’olandese Arianne Hartono, posizionata quattro posti più in alto in classifica, con un convincente 6-4, 6-3.

Un match gestito con grande autorità dalla Brancaccio che ha saputo imporsi nei momenti decisivi della partita. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, l’azzurra ha piazzato il break decisivo nel settimo gioco, mantenendo poi il vantaggio fino alla chiusura del parziale sul 6-4.

Nel secondo set, la tennista italiana ha alzato ulteriormente il livello del suo gioco, concretizzando due break: il primo nel terzo game che le ha permesso di prendere il comando delle operazioni, e il secondo nel nono gioco con cui ha chiuso definitivamente i conti sul 6-3.

Una prestazione solida e matura quella mostrata dalla Brancaccio, che ha saputo sfruttare le occasioni create e gestire con intelligenza i momenti di pressione, mostrando un tennis vario ed efficace sulla terra rossa parigina.

Nel secondo turno delle qualificazioni, la tennista italiana affronterà Veronika Erjavec n.176 del mondo. Un’altra sfida impegnativa per la Brancaccio che, con la fiducia acquisita da questa prima vittoria, proverà a fare un ulteriore passo verso il tabellone principale del secondo Slam stagionale.

