Roland Garros 2025: Sinner guida l’armata azzurra, Paolini sogna in grande. Ecco le teste di serie (sorteggio giovedì alle ore 14)

L’attesa cresce e il conto alla rovescia è già iniziato per il Roland Garros iniziato oggi con le qualificazioni: giovedì 22 maggio, alle ore 14.00, è previsto il sorteggio dei tabelloni principali che definirà il percorso di tutti i protagonisti sulla terra rossa parigina.

Sinner punta in alto dopo Roma

In casa Italia i riflettori sono puntati su Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, tornato in campo agli Internazionali di Roma dopo i tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”, ha dimostrato di essere già in ottima forma raggiungendo la finale del Foro Italico, dove è stato sconfitto proprio da Alcaraz.

Il tennista altoatesino vorrà sicuramente sfruttare l’esperienza maturata contro lo spagnolo per elevare ulteriormente il proprio livello in vista dell’importante appuntamento parigino. La sua recente prestazione a Roma ha fornito feedback molto incoraggianti sul suo stato di forma, nonostante il lungo stop forzato.

Folto contingente azzurro al maschile

Oltre a Sinner, l’Italia potrà contare su un nutrito gruppo di rappresentanti nel tabellone maschile. Saranno presenti Lorenzo Musetti, reduce dalla semifinale agli Internazionali, Matteo Berrettini (la cui partecipazione è ancora circondata da alcuni punti interrogativi), Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Luca Nardi.

Un contingente davvero importante che testimonia la crescita esponenziale del movimento tennistico italiano nell’ultimo periodo, con ben dieci rappresentanti nel tabellone principale.

Paolini trascina le azzurre

In campo femminile, saranno invece solo tre le giocatrici italiane presenti nel main draw. Su tutte spicca Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno a Parigi e fresca vincitrice del torneo di Roma. La toscana, in un momento di forma straordinario, spera di replicare – e magari migliorare – il magico percorso dell’edizione precedente che la vide fermarsi solo all’ultimo atto.

Insieme a lei ci saranno Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Le ambizioni dei campioni in carica

Carlos Alcaraz arriva al Roland Garros nel momento migliore, dopo il trionfo a Roma che ha confermato il suo eccellente stato di forma sulla terra battuta. Lo spagnolo cercherà di bissare il successo dello scorso anno, quando si impose per la prima volta sui campi del Bois de Boulogne.

Nel torneo femminile, Iga Swiatek si presenta come possibile favorita. La polacca, vera e propria specialista della superficie, punta al quarto titolo parigino della carriera, che le consentirebbe di consolidare ulteriormente il suo dominio sulla terra rossa ma le ultime prestazioni lasciano qualche dubbio sulle sue reali possibilità di vittoria.

🇫🇷 Roland Garros – teste di serie maschili

1. 🇮🇹 Jannik Sinner

2. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

3. 🇩🇪 Alexander Zverev

4. 🇺🇸 Taylor Fritz

5. 🇬🇧 Jack Draper

6. 🇷🇸 Novak Djokovic

7. 🇳🇴 Casper Ruud

8. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

9. 🇦🇺 Alex De Miñaur

10. 🇩🇰 Holger Rune

11. 🇷🇺 Daniil Medvedev

12. 🇺🇸 Tommy Paul

13. 🇺🇸 Ben Shelton

14. 🇫🇷 Arthur Fils

15. 🇺🇸 Frances Tiafoe

16. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

17. 🇷🇺 Andrey Rublev

18. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo

19. 🇨🇿 Jakub Mensik

20. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

21. 🇨🇿 Tomas Machac

22. 🇫🇷 Ugo Humbert

23. 🇺🇸 Sebastian Korda

24. 🇷🇺 Karen Khachanov

25. 🇦🇺 Alexei Popyrin

26. 🇪🇸 Alejandro Davidovich

27. 🇨🇦 Denis Shapovalov

28. 🇮🇹 Matteo Berrettini

29. 🇺🇸 Brandon Nakashima

30. 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime

31. 🇵🇱 Hubert Hurkacz

32. 🇫🇷 Giovanni Mpetshi-Perricard

1. 🇧🇾 Aryna Sabalenka2. 🇺🇸 Coco Gauff3. 🇺🇸 Jessica Pegula5. 🇵🇱 Iga Świątek6. 🇷🇺 Mirra Andreeva7. 🇺🇸 Madison Keys8. 🇨🇳 Qinwen Zheng9. 🇺🇸 Emma Navarro10. 🇪🇸 Paula Badosa11. 🇺🇦 Diana Shnaider12. 🇰🇿 Elena Rybakina13. 🇺🇦 Elina Svitolina14. 🇨🇿 Karolína Muchová15. 🇨🇿 Barbora Krejčíková16. 🇺🇸 Amanda Anisimova17. 🇦🇺 Daria Kasatkina18. 🇭🇷 Donna Vekić19. 🇷🇺 Liudmila Samsonova20. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova21. 🇱🇻 Jeļena Ostapenko22. 🇩🇰 Clara Tauson23. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia24. 🇧🇪 Elise Mertens25. 🇵🇱 Magdalena Fręch26. 🇺🇦 Marta Kostyuk27. 🇨🇦 Leylah Fernandez28. 🇺🇸 Peyton Stearns29. 🇨🇿 Linda Nosková30. 🇷🇺 Anna Kalinskaya31. 🇺🇸 Sofia Kenin32. 🇰🇿 Yulia Putintseva





Francesco Paolo Villarico