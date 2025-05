Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Martedì 13 Maggio 2025. In campo Sinner, Paolini e Musetti che giocherà anche il doppio

Campo Centrale – ore 11:00

Karen Khachanov vs Carlos Alcaraz

Jasmine Paolini vs Diana Shnaider (Non prima 13:00)

Jannik Sinner vs Francisco Cerundolo (Non prima 15:00)

Peyton Stearns vs Elina Svitolina (Non prima 19:00)

Jaume Munar vs Casper Ruud (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Sander Arends / Luke Johnson

Matthew Ebden / John Peers vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Lorenzo Musetti vs Daniil Medvedev (Non prima 14:00)

Arthur Fils vs Alexander Zverev (Non prima 17:00)

Tommy Paul vs Alex de Minaur

SuperTennis Arena – ore 11:00

Jack Draper vs Corentin Moutet

Hubert Hurkacz vs Jakub Mensik

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Sander Gille / Jan Zielinski

Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Pietrangeli – ore 11:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Rohan Bopanna / Adam Pavlasek

Alexandra Eala / Coco Gauff vs Tyra Caterina Grant / Lisa Pigato (Non prima 13:00)