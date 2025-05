ITF Santa Margherita di Pula: Sconfitte in semifinale Spiteri e Tatiana Pieri

Ivan Gakhov si aggiudica il singolare maschile del sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il russo, accreditato della seconda testa di serie, ha regolato 6-1, 6-2 in finale il francese Florent Bax, numero 6 del seeding.

Italiane ko nelle semifinali del singolare femminile.

Dalila Spiteri ha sfiorato il colpaccio, ma ha finito per cedere 5-7, 7-6(8), 6-2 davanti alla favorita della vigilia, la russa Ekaterina Makarova.

Makarova che domani troverà in finale l’ucraina Oleksandra Oliynykova, testa di serie numero 2, che ha battuto 6-2, 6-3 la numero 4 del seeding Tatiana Pieri.

Spiteri si è rifatta in doppio, aggiudicandosi il titolo in coppia con Deborah Chiesa, dopo il forfait delle finaliste, Sofia Rocchetti e Ariana Geerlings, con la spagnola che ha lamentato problemi agli addominali.

Nel doppio maschile, vittoria per l’italo-argentino Lautaro Agustin Falabella e l’ucraino Oleksandr Ovcharenko, 6-0, 7-6(4) sull’argentino Guido Andreozzi e il russo Daniil Golubev.