Challenger 75 Tunisi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nel md e tre nelle quali

Challenger 75 Tunisi – Tabellone Principale – terra

(1) Valentin Royer vs (Alt) Robin Bertrand

(WC) Moez Echargui vs Qualifier

Filip Cristian Jianu vs (JR) Maxim Mrva

Henri Squire vs (5) Chris Rodesch

(3) Federico Coria vs (WC) Aziz Ouakaa

(Alt) Corentin Denolly vs (Alt) Enrico Dalla Valle

Mathys Erhard vs Titouan Droguet

(WC) Benoit Paire vs (6) Yuta Shimizu

(7) Aziz Dougaz vs Bernard Tomic

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Murkel Dellien

Rodrigo Pacheco Mendez vs (4) Coleman Wong

(8) Zsombor Piros vs Qualifier

Oriol Roca Batalla vs Edas Butvilas

(SE) Francesco Maestrelli vs Remy Bertola

Qualifier vs (2) Emilio Nava

Christoph Negritu [1] 🇩🇪 vs Samir Hamza Reguig 🇩🇿 [WC]Kilian Feldbausch 🇨🇭 vs Michael Vrbensky [10] 🇨🇿

Stefano Travaglia [2] 🇮🇹 vs Alaa Trifi 🇹🇳 [WC]

James Watt 🇬🇧 [ALT] vs Gerard Campana Lee [8] 🇺🇸

Ivan Gakhov [3] 🇷🇺 vs Niels Visker 🇳🇱

Buvaysar Gadamauri 🇷🇺 [ALT] vs Max Wiskandt [7] 🇩🇪

Alex Marti Pujolras [4] 🇪🇸 vs Stijn Slump 🇳🇱

Oleksii Krutykh 🇺🇦 vs Franco Agamenone [12] 🇮🇹

Hynek Barton [5] 🇨🇿 vs Omar Knani 🇹🇳 [WC]

Ahmed Darmoul 🇹🇳 [WC] vs Sandro Kopp [9] 🇦🇹

Dan Added [6] 🇫🇷 vs Adam Nagoudi 🇹🇳 [WC]

Adil Kalyanpur 🇮🇳 [ALT] vs Andrea Picchione [11] 🇮🇹

COURT CENTRAL – ore 11:00

Kilian Feldbausch 🇨🇭 vs Michael Vrbensky 🇨🇿

Dan Added 🇫🇷 vs Adam Nagoudi 🇹🇳

Stefano Travaglia 🇮🇹 vs Alaa Trifi 🇹🇳

Hynek Barton 🇨🇿 vs Omar Knani 🇹🇳

COURT AZIZ ZOUHIR – ore 11:00

Alex Marti Pujolras 🇪🇸 vs Stijn Slump 🇳🇱

Adil Kalyanpur 🇮🇳 vs Andrea Picchione 🇮🇹

Ahmed Darmoul 🇹🇳 vs Sandro Kopp 🇦🇹

Buvaysar Gadamauri 🇧🇪 vs Max Wiskandt 🇩🇪

COURT 5 – ore 11:00

Oleksii Krutykh 🇺🇦 vs Franco Agamenone 🇮🇹

Christoph Negritu 🇩🇪 vs Samir Hamza Reguig 🇩🇿

James Watt 🇳🇿 vs Gerard Campana Lee 🇰🇷

Ivan Gakhov 🇷🇺 vs Niels Visker 🇳🇱