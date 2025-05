Challenger ATP di Francavilla al Mare: domani Maestrelli in finale contro il monegasco Vacherot

A distanza di tre anni, Francesco Maestrelli è di nuovo in finale nel Challenger ATP di Francavilla al Mare. Domani, domenica 11, con inizio alle ore 15.00, il 22enne pisano affronterà in finale il 26enne monegasco, Valentin Vacherot, di fronte a spalti gremiti visto che i biglietti sono sold out fin da ieri.

L’italiano ha, infatti, sconfitto, nella seconda delle due semifinali, il coetaneo svizzero, Dominic Stricker, costretto al ritiro alla fine del secondo set per un infortunio sul punteggio di 63/67(7).

Maestrelli, ad un passo dalla sconfitta nel tie break della seconda partita nella quale sul 4-6 ha però avuto il grande merito di non mollare annullando ben due match point al suo avversario.

In avvio di match, Maestrelli è sempre in spinta e lo svizzero sulla difensiva ma così l’italiano rischia di commettere qualche errore di troppo. Maestrelli cerca di rimanere con la testa nel match e mette a segno il contro break riportandosi sotto nel punteggio. Sul 4-3 a favore dell’elvetico, però, il pisano non sfrutta l’occasione e si fa brekkare nuovamente. Stricker chiude sul 6-3 in 39’. Stessa musica nella seconda partita con Maestrelli che cerca di sfondare ma Stricker sbaglia poco e spesso lo manda fuori giri. L’elvetico vola fino al 4-1.

L’italiano recupera un break e si porta sul 4-4 ma le emozioni si susseguono in un tie break da brividi che premia l’azzurro. La prima semifinale aveva messo di fronte l’estone “ammazza italiani” Mark Lajal ed il monegasco Valentin Vacherot, allenato dal fratellastro Benjamin Balleret. L’estone, figlio di un pilota di motocross e nipote di uno di rally, parte come un treno dominando in lungo ed in largo il primo set, poi chiuso con un perentorio 6-1. Ma la bellezza del tennis sta anche nella sua imprevedibilità. Infatti, al monegasco è bastato essere un po’ meno falloso da fondocampo per migliorare sensibilmente la percentuale di punti vinti con la seconda di servizio, passata dal 17% al 58%, e riuscire a riequilibrare la situazione. Parte il set decisivo ed il monegasco sistema anche il servizio che ora raggiunge percentuali “monstre”: oltre il 90% di prime in campo e l’80% di punti vinti con la prima di servizio. Ma Vacherot conquista anche due break e si porta sul 5-1 acquistando cinque giochi consecutivi.

Nella finale di doppio, giocata stamattina, i francesi Arribage/Jacq sono stati sconfitti dalla coppia argentino-venezuelana Mena/Martinez con il punteggio di 75/26/10-6.

Per il presidente dello Sporting Club di Francavilla al Mare, Francesco Ugolini, “l’organizzazione di un torneo del genere è diventata sempre più articolata nel corso degli anni. Non a caso, già dal mese prossimo, siamo operativi per l’anno prossimo – ha rivelato – visto che ci sono tanti aspetti da seguire e che l’ATP ci richiede di soddisfare. Mi sembra che il pubblico, sempre molto numeroso in queste giornate, – ha sottolineato- non solo stia apprezzando tutto lo spettacolo che i tennisti riescono ad offrire ma anche tutti i servizi che stiamo fornendo”. Ottima la gestione del torneo da parte del direttore Gianluigi Quinzi.

Campo Centrale – ore 15:00

Francesco Maestrelli vs Valentin Vacherot