Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 29 Aprile 2025. In campo Musetti e Berrettini in singolare e 4 azzurri nel doppio

MANOLO SANTANA STADIUM (inizio ore 11:00)

🇷🇺 [13] Diana Shnaider vs 🇵🇱 [2] Iga Swiatek (WTA)

Segue:

🇧🇬 [15] Grigor Dimitrov vs 🇬🇧 [Q] Jacob Fearnley (ATP)

Segue:

🇬🇷 [17] Stefanos Tsitsipas vs 🇮🇹 [10] Lorenzo Musetti (ATP)

Segue:

🇩🇪 [1] Alexander Zverev vs 🇦🇷 [20] Francisco Cerundolo (ATP)

Non prima delle 20:00:

🇧🇾 [1] Aryna Sabalenka vs 🇺🇸 Peyton Stearns (WTA)

Segue:

🇺🇸 [3] Taylor Fritz vs 🇳🇴 [14] Casper Ruud (ATP)

ARANTXA SANCHEZ STADIUM (inizio ore 11:00)

🇦🇺 [6] Alex De Minaur vs 🇨🇦 [29] Denis Shapovalov (ATP)

Non prima delle 13:00:

🇺🇸 [5] Madison Keys vs 🇭🇷 [19] Donna Vekic (WTA)

Segue:

🇺🇦 [17] Elina Svitolina vs 🇬🇷 Maria Sakkari (WTA)

Non prima delle 19:00:

🇷🇺 [9] Daniil Medvedev vs 🇺🇸 [31] Brandon Nakashima (ATP)

Non prima delle 21:30:

🇺🇦 [24] Marta Kostyuk vs 🇷🇺 Anastasia Potapova (WTA)

STADIUM 3 (inizio ore 11:00)

🇷🇺 [24] Karen Khachanov vs 🇺🇸 [11] Tommy Paul (ATP)

Segue:

🇨🇿 [22] Jakub Mensik vs 🇰🇿 Alexander Bublik (ATP)

Segue:

🇬🇧 [5] Jack Draper vs 🇮🇹 [30] Matteo Berrettini (ATP)

Dopo adeguato riposo:

🇸🇪 Andre Goransson / 🇳🇱 Sem Verbeek vs 🇨🇿 Jakub Mensik / 🇨🇿 Adam Pavlasek (ATP)

Segue:

🇪🇸 Marcel Granollers / 🇦🇷 Horacio Zeballos [5] vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard / 🇫🇷 Albano Olivetti (ATP)

COURT 4 (inizio ore 11:00)

🇺🇸 [16] Frances Tiafoe vs 🇫🇷 Alexandre Muller (ATP)

Segue:

🇬🇧 Cameron Norrie vs 🇨🇦 [LL] Gabriel Diallo (ATP)

Segue:

🇯🇵 Moyuka Uchijima vs 🇷🇺 [21] Ekaterina Alexandrova (WTA)

Segue:

🇧🇾 Victoria Azarenka / 🇺🇸 Ashlyn Krueger (WC) vs 🇺🇸 Coco Gauff / 🇺🇸 Robin Montgomery (WC) (WTA)

Segue:

🇺🇸 Sofia Kenin / 🇺🇦 Lyudmyla Kichenok [8] vs 🇷🇺 Veronika Kudermetova / 🇧🇪 Elise Mertens (WTA)

COURT 5 (inizio ore 11:00)

🇮🇹 [4] Simone Bolelli / 🇮🇹 Andrea Vavassori vs 🇬🇧 Joe Salisbury / 🇬🇧 Neal Skupski (ATP)

Segue:

🇸🇻 [1] Marcelo Arevalo / 🇭🇷 Mate Pavic vs 🇧🇷 Rafael Matos / 🇧🇷 Marcelo Melo (ATP)

Segue:

🇬🇧 Jamie Murray / 🇺🇸 Rajeev Ram vs 🇲🇨 Hugo Nys / 🇫🇷 Edouard Roger-Vasselin (ATP)

Segue:

🇲🇨 Romain Arneodo / 🇫🇷 Manuel Guinard (WC) vs 🇩🇪 Kevin Krawietz / 🇩🇪 Tim Puetz [3] (ATP)

Dopo adeguato riposo:

🇫🇷 Theo Arribage / 🇦🇷 Francisco Cerundolo vs 🇦🇷 Maximo Gonzalez / 🇦🇷 Andres Molteni (ATP)

COURT 6 (inizio ore 11:00)

🇭🇷 Ivan Dodig / 🇺🇸 Sebastian Korda vs 🇦🇹 Alexander Erler / 🇩🇪 Constantin Frantzen (ATP)

Segue:

🇮🇳 Yuki Bhambri / 🇺🇸 Robert Galloway vs 🇫🇮 Harri Heliovaara / 🇬🇧 Henry Patten [2] (ATP)

Dopo adeguato riposo:

🇧🇪 Sander Gille / 🇵🇱 Jan Zielinski vs 🇨🇿 Tomas Machac / 🇺🇸 Tommy Paul (ATP)

Segue:

🇮🇳 Rohan Bopanna / 🇺🇸 Ben Shelton vs 🇺🇸 Nathaniel Lammons / 🇺🇸 Jackson Withrow [8] (ATP)

Dopo adeguato riposo:

🇮🇹 Flavio Cobolli / 🇮🇹 Lorenzo Musetti vs 🇭🇷 Nikola Mektic / 🇳🇿 Michael Venus [6] (ATP)