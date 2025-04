Matteo Gigante vince al Roma Garden Open: Primo titolo nella sua città (Video)

Matteo Gigante fa esultare i tifosi azzurri, conquistando il torneo challenger di Roma Garden, il suo primo trofeo professionistico nella sua città natale ed il quinto successo in carriera nel circuito challenger.

Il 23enne romano, attualmente numero 195 del ranking mondiale, ha coronato una settimana perfetta imponendosi nella finale del Roma Garden Open, classico appuntamento del circuito Challenger (categoria 50 – montepremi 54.000 euro) che si disputa sulla terra battuta come preludio agli Internazionali BNL d’Italia.

Nella giornata di domenica, Gigante ha affrontato e sconfitto il lituano Vilius Gaubas, numero 149 del mondo e già finalista nell’edizione dello scorso anno. La partita si è rivelata intensa e combattuta, con l’azzurro che ha prevalso con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4.

Particolarmente emozionante il terzo e decisivo set, nel quale Gigante si è trovato in difficoltà, sotto per 2-4. In quel momento critico, il giovane tennista romano ha tirato fuori il meglio del suo repertorio, piazzando un impressionante parziale di quattro game consecutivi con due break che gli hanno permesso di ribaltare la situazione e chiudere l’incontro sul 6-4, assicurandosi così il titolo.

La vittoria al Roma Garden Open rappresenta un momento particolarmente significativo nella carriera di Gigante, che consolida così il suo legame speciale con la capitale. Proprio a Roma, infatti, il giovane tennista aveva ottenuto la sua prima vittoria nel circuito ATP, agli Internazionali BNL d’Italia, superando il connazionale Giulio Zeppieri nel 2024.

Per Gigante, il cammino verso il titolo è stato particolarmente impegnativo, con tutti gli incontri precedenti conclusi al terzo set, prima di beneficiare del forfait dell’austriaco Sandro Kopp in semifinale. Durante la finale, disputata davanti a un Tennis Club Garden gremito, il 23enne romano ha messo in mostra un servizio efficace, vincendo il 71% dei punti con la prima di servizio e ottenendo cinque break decisivi contro il suo avversario. L’incontro si è concluso dopo due ore e tredici minuti di gioco.

Con questo successo, Gigante conquista il quinto titolo della sua carriera nel circuito ATP Challenger, il primo nella sua città natale. Il trionfo gli frutta un premio di 7.530 euro e 50 punti per il ranking ATP.

Per Gaubas si tratta della seconda finale consecutiva persa al Roma Garden Open. Il lituano, attualmente numero 149 del ranking mondiale, si consola con un premio di 4.420 euro e 30 punti ATP.

La 21ª edizione del Roma Garden Open, con un montepremi complessivo di 54.000 euro, si è svolta sui campi in terra battuta del Tennis Club Garden, nella zona sud-est di Roma. Il torneo, fondato nel 2002, si è guadagnato negli anni la reputazione di offrire tennis puro e per appassionati, senza il glamour caratteristico tipico del circuito maggiore. Nel corso della sua storia, campioni come Federico Delbonis, Jerzy Janowicz, Kyle Edmund e Marco Cecchinato hanno utilizzato il Roma Garden Open come trampolino di lancio per le loro carriere. Con la sua atmosfera unica e la ricca tradizione, questo torneo rimane una tappa speciale nel calendario del circuito challenger.

ATP Rome Vilius Gaubas [1] Vilius Gaubas [1] 2 6 4 Matteo Gigante [7] Matteo Gigante [7] 6 3 6 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 V. Gaubas 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Gigante 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Gigante 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Gigante 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-5 → 2-5 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Gigante 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi