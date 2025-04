Da Barletta: Il resoconto dei Quarti di Finale. Eliminato Enrico Dalla Valle

La 25esima edizione dell’Open della Disfida è nel segno di Valentin Royer, che ha conquistato le semifinali del challenger di Barletta. La testa di serie numero uno del seeding, ha superato in due set l’unico italiano rimasto in gara, il ravennate Enrico Dalla Valle, già affrontato e battuto due settimane fa nel challenger di Zadar, in Croazia. Partita combattuta tra i due anche in Puglia, decisa dai punteggi 7/6 e 6/3. L’italiano si è opposto come meglio poteva al più quotato avversario francese, che adesso punta a conquistare il terzo challenger dell’anno, dopo i primi due vinti in Ruanda.

Non ce l’ha fatta, invece, un altro dei big più attesi del torneo internazionale. Ha salutato Barletta, infatti, l’inglese Daniel Evans, ex numero 21 al mondo e vincitore della Coppa Davis nel 2015. Nonostante il supporto del numeroso pubblico, il britannico (tds n.5) ha ceduto sotto i colpi di un arcigno Vitaliy Sachko. L’ucraino ha ribaltato i pronostici vincendo in tre set: 6/4, 4/6, 6/3.

Bene il 22enne Dalibor Svrcina della Repubblica Ceca. Il giovane tennista è reduce dalla vittoria al challenger di Pune in India, e si sta confermando una delle rivelazioni della competizione, in corso sui campi in terra rossa del circolo “Hugo Simmen”. Svrcina (tds n.3) ha superato in scioltezza il belga Michael Geerts in due set: 6/3, 6/1. Nell’ultimo quarto di finale di giornata, ha prevalso il ceco Maxim Mrva sul croato Matej Dodig. Dopo una brutta partenza (primo parziale 2/6), Mrva ha rimontato vincendo per 6/1 e 6/2.

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Domani spazio al penultimo atto del torneo, con accesso alla struttura sportiva solo con biglietto. Alle ore 12 si inaugura il programma con la finale del doppio, che vedrà sfidarsi la coppia composta dall’olandese Hermans e dal portoghese Pereira contro il peruviano Merino e il tedesco Negritu. A seguire le due semifinali di singolare. La prima è quella che sulla carta potrebbe riservare le principali emozioni, visto che a sfidarsi sono i due tennisti apparsi più in forma: il francese Royer e il ceco Svrcina. Altra partita tutta da gustare, sarà quella tra l’ucraino Sachko e il ceco Mrva.

TORNEO WHEELCHAIR – L’aspetto sociale occupa sempre un posto di rilievo nell’evento sportivo. Domani 5 e domenica 6 aprile, è in programma il torneo di Wheelchair, ovvero tennis in carrozzina. Si tratta della terza tappa verso gli internazionali d’Italia a Roma. Il torneo di Barletta ha un montepremi di mille euro e il vincitore accederà al master del 10 e 11 maggio nella capitale, che permetterà di avere una wild card al torneo Bnl Wheelchair.