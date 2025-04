Safin stimola Rublev: “Posso mostrargli la via, ma sta a lui percorrerla”(video)

C’è curiosità nell’ambiente per l’ingresso di Marat Safin nel team di Andrey Rublev come consulente per le prossime settimane. L’annuncio della collaborazione ha destato non poco stupore poiché Marat finora si era sempre tenuto lontano dal tennis Pro, impegnato pure in politica in Russia per una breve parentesi per poi tornare alla sua “pensione dorata” in giro per il mondo, con alcune tappe anche in Italia (è stato più volte fotografato nei più bei borghi di Umbria e Toscana con la sua compagna). Non sembrava che Safin potesse essere interessato ad un ruolo attivo nel tennis, ancor meno come coach visto che da giocatore il suo incedere era prettamente istintivo, guidato da un talento enorme ma non sempre lucido dal punto di vista tattico. Marat e Andrey si sono ritrovati in questi giorni a Nimes dove si disputa una tappa del tour UTS, ricche esibizioni ideate dal coach Mouratoglou con regole diverse rispetto al tennis canonico (si gioca a tempo, tanto per sottolineare un aspetto totalmente estraneo alle regole codificate). Splendida la location per la manifestazione: il campo in terra battuta è stato allestito all’interno dell’Anfiteatro romano, uno dei più belli e meglio conservati al mondo, spazio che più volte è utilizzato anche per eventi sportivi (ha ospitato tra gli altri la partenza della Vuelta di Spagna di ciclismo nel 2017).

Una particolarità dell’UTS è una continua interazione dei giocatori e coach con il pubblico presente, e proprio nel corso di un allenamento Safin ha risposto ad una domanda rivoltagli dai media dell’evento. Cosa pensa di poter apportare al tennis di Rublev nei prossimi mesi? Questa la risposta di Marat: “Dipende tutto da lui”, afferma Safin sorridendo, “Io posso mostrargli la via, ma poi sta a lui percorrerla. Le cose non si metteranno bene magicamente…”.

“Devi essere in grado di farcela con le tue gambe“, continua Safin, “e quindi dipenderà da lui. Vediamo come andrà nelle prossime settimane ma penso che lui sia disposto a farlo, a seguire i miei consigli. Per quanto lo farà? Questo non lo so, chiedetelo a lui, è qua accanto…”.

Андрей Рублев на тренировке с Маратом Сафиным – двукратный победитель «Шлемов» будет работать с Андреем во время грунтового сезона utstour pic.twitter.com/KjkDqZdcnw — Спортс" (@sportsru) April 3, 2025

Ironico e pungente come sempre Safin, uno dei personaggi più iconici della sua epoca (e non solo). Chissà se la personalità enorme di Marat riuscirà ad aggiungere qualcosa a livello mentale a Rublev, tennista di talento nel picchiare la palla ma con gravi difficoltà a tenere la calma e il focus nel corso delle partite. Anche Safin non era certo un mostro di continuità e più volte ha gettato alle ortiche occasioni d’oro con prestazioni a volte sconcertanti (impossibile dimenticare la finale degli Australian Open persa in malo modo contro Johansson…), ma chissà che il suo carisma ed esperienza al massimo livello possa aiutare “Rublo” a rimettersi in carreggiata. Il primo torneo vero che affronteranno insieme sarà Monte Carlo, dove Andrey ha trionfato nel 2023. Chissà se la spinta di Safin rilancerà la carriera del concittadino…

Marco Mazzoni