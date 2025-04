Da Barletta: Il resoconto di giornata con le dichiarazioni dei protagonisti. Out Pellegrino per problema muscolare. Vince Enrico Dalla Valle (Video intervista)

Volano ai quarti di finale due dei giocatori più attesi dell’Open della Disfida. Hanno superato il secondo turno del challenger Atp di Barletta, sia la testa di serie numero 1 Valentin Royer che l’inglese Daniel Evans, ex numero 21 al mondo e vincitore della Coppa Davis nel 2015. Fuori dai giochi, invece, gli italiani Andrea Pellegrino e Jacopo Berrettini. Unico italiano rimasto in gara è Enrico Dalla Valle.

AVANTI I BIG – Il francese Royer ha superato in due set il portoghese Tiago Pereira. Parziali 6/4, 6/3 per il tennista transalpino, che sta confermando il suo momento di forma. Sempre in due set (6/4, 6/2) l’inglese Daniel Evans ha avuto la meglio sull’italiano Jacopo Berrettini. La tecnica e le giocate di qualità del britannico hanno fatto la differenza, in un match mai messo in discussione.

PELLEGRINO INFORTUNATO – Si è fermato purtroppo al secondo turno, il cammino del pugliese Andrea Pellegrino. Il biscegliese si è ritirato, senza disputare il match con l’ucraino Vitaliy Sachko, a causa di un problema muscolare avuto nel match precedente, vinto ieri contro il croato Duje Ajdukovic. Il tricolore sarà difeso solo da Enrico Dalla Valle, che ha conquistato il terzo turno grazie ad una prova maiuscola contro il francese Maxime Janvier. Grande concentrazione e determinazione per il 27enne ravennate che ha vinto con il punteggio di 7/6, 7/5.

SUPER DALLA VALLE – «E’ la mia seconda partecipazione al torneo di Barletta – racconta Dalla Valle – e ci sono tornato volentieri perché è ben organizzato e il main draw è di quelli impegnativi. In Puglia, poi, c’è grande calore e partecipazione, nonostante la pioggia dei giorni scorsi. Intanto, sono soddisfatto per il tennis che sto esprimendo, e che mi ha consentito di conquistare i quarti di finale. L’ultimo match con Janvier è stato molto tosto, ma con una grande dose di concentrazione sono rimasto sul pezzo anche nei momenti salienti del match. Spero di continuare così per cercare di arrivare fino in fondo al torneo, anche se contro Royer non sarà certamente semplice. Per il 2025? Spero di continuare a migliorare, magari giocando ancora meglio di Barletta».

GLI ALTRI RISULTATI – In giornata, da registrate anche la vittoria del ceco Maxim Mrva sul croato Mili Poljiack in due set: 6/0 e 7/5. E’ passato al terzo turno anche il croato Matej Dodig, che ha superato senza grossi problemi l’uzbeco Khumoyun Sultanov in due set 6/4 e 6/3. Bene anche il belga Michael Geerts che ha battuto nettamente (6/1, 6/1) il francese Robin Bertrand. Per il ceco Dalibor Svrcina tutto facile, perché non c’è stata partita a causa dell’infortunio del francese Lilian Marmousez che lo ha costretto al ritiro, prima di scendere in campo.

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Ancora ingresso gratuito per domani, con il pubblico che potrà assistere alle partite valevoli per i quarti di finale. Si parte dalle ore 11 con l’italiano Dalla Valle che tenterà di spodestare il francese Royer, numero 1 del seeding barlettano. A seguire, l’inglese Evans affronterà l’ucraino Sachko, mentre il ceco Svrcina sfiderà il belga Geerts. A chiudere il quadro degli incontri, il match tra il croato Dodig e il ceco Mrva. Per sabato e domenica, invece, l’accesso al circolo tennis è previsto solo con biglietto.

Center Court – ore 11:00

Valentin Royer vs Enrico Dalla Valle

Daniel Evans vs Vitaliy Sachko (Non prima 13:00)

Matej Dodig vs Maxim Mrva

Court 1 – ore 11:00

Mats Hermans / Tiago Pereira vs Simone Agostini / Gianluca Cadenasso

Dalibor Svrcina vs Michael Geerts

Alexander Merino / Christoph Negritu vs Milos Karol / Vitaliy Sachko