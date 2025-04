Darderi rimonta e vola ai quarti a Marrakech: battuto Gaston in tre set

Luciano Darderi continua il suo cammino nell’ATP 250 di Marrakech, conquistando un posto nei quarti di finale dopo una vittoria in rimonta contro il francese Hugo Gaston. L’italo-argentino, numero 57 del ranking mondiale, ha superato il talentuoso mancino transalpino (n. 84 ATP) con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-3 al termine di un match ricco di spunti interessanti e durata 1 ora e 52 minuti di partita.

Con questa vittoria, Luciano Darderi approda ai quarti di finale del torneo marocchino, dove affronterà il vincente della sfida tra il connazionale Lorenzo Sonego e il ceco Vit Kopriva. Per l’italo-argentino si tratta di un importante risultato che conferma la sua crescita sulla terra battuta, superficie su cui le sue caratteristiche sembrano adattarsi perfettamente.

Nel primo set, Gaston ha preso rapidamente il comando delle operazioni. Il mancino francese è partito forte ottenendo un break immediato nel game d’apertura, mettendo subito Darderi sotto pressione. Anche se l’italiano è riuscito a recuperare il break nel secondo game, Gaston ha ripreso il vantaggio immediatamente nel terzo gioco. Darderi ha mostrato segni evidenti di nervosismo e frustrazione, arrivando a lanciare la racchetta a terra e a ricevere un warning. Il francese ha gestito il proprio vantaggio con intelligenza, variando molto il gioco con smorzate, back carichi d’effetto e cambi di ritmo che hanno mandato fuori giri l’italo-argentino. Gaston ha chiuso il set 6-2 con due break, mostrando statistiche impressionanti al servizio: 86% dei punti vinti con la prima (entrata nel 35% delle occasioni) e 54% con la seconda.

Nel secondo set abbiamo assistito a un Darderi completamente trasformato. L’italiano ha ritrovato maggiore profondità nei colpi, riuscendo a prendere in mano gli scambi e costringendo Gaston sulla difensiva, dove il francese è meno efficace. Dopo un inizio equilibrato, il momento decisivo è arrivato sul 2-1 per Darderi, quando l’italiano ha ottenuto il break che gli ha permesso di allungare sul 3-1. Da lì in poi, ha mantenuto saldamente il controllo, servendo con grande efficacia (75% dei punti vinti con la prima, entrata il 57% delle volte, e addirittura 78% con la seconda). Darderi ha chiuso il set 6-2, ottenendo un altro break nell’ultimo game quando il dritto in uscita dal servizio di Gaston è finito lungo.

Il set finale è iniziato con entrambi i giocatori determinati a non cedere terreno. Darderi ha aperto alla grande con un game solido al servizio, concluso con un ace, il primo della sua partita. Gaston ha risposto tenendo a sua volta il servizio nel secondo game, mostrando ancora una volta il suo talento con una magnifica volee smorzata dopo aver attirato l’avversario con un attacco di dritto.

La svolta del match è arrivata nel quarto game, quando Darderi ha piazzato il break decisivo. Dopo un’ottima risposta profonda che ha provocato la stecca del francese, l’italiano ha saputo approfittare degli errori di Gaston, arrivando bene su una palla corta del francese e costringendolo all’errore sulla volee successiva. Grazie a questo break, Darderi si è portato sul 3-1.

Il tennista italiano ha consolidato immediatamente il vantaggio, tenendo il servizio nel game successivo nonostante un doppio fallo (il primo della sua partita) e aumentando il divario sul 4-1. Da quel momento, l’italo-argentino ha mantenuto un livello di gioco più solido e continuo rispetto all’avversario.

Sul 5-2 in suo favore, Darderi ha avuto la possibilità di chiudere il match in risposta, procurandosi ben cinque match point nel turno di servizio di Gaston. Il francese però ha mostrato grande carattere, annullando tutte le opportunità, tre di queste con prime di servizio vincenti, e riuscendo a tenere il game tra mille difficoltà.

Nel game successivo, servendo per il match sul 5-3, Darderi non ha tremato e ha chiuso la partita al settimo match point complessivo. Dopo aver manovrato bene con il dritto, ha sorpreso l’avversario con una smorzata vincente che ha decretato la sua vittoria con il punteggio finale di 2-6, 6-2, 6-3.

ATP Marrakech Luciano Darderi [7] Luciano Darderi [7] 2 6 6 Hugo Gaston Hugo Gaston 6 2 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 15-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Gaston 0-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Statistica Darderi 🇮🇹 Gaston 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 255 231 Ace 1 3 Doppi falli 1 2 Prima di servizio 43/72 (60%) 43/93 (46%) Punti vinti sulla prima 30/43 (70%) 31/43 (72%) Punti vinti sulla seconda 14/29 (48%) 23/50 (46%) Palle break salvate 0/3 (0%) 10/14 (71%) Giochi di servizio giocati 13 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 144 205 Punti vinti sulla prima di servizio 12/43 (28%) 13/43 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 27/50 (54%) 15/29 (52%) Palle break convertite 4/14 (29%) 3/3 (100%) Giochi di risposta giocati 12 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 13/23 (57%) 10/10 (100%) Vincenti 23 26 Errori non forzati 36 31 Punti vinti al servizio 44/72 (61%) 54/93 (58%) Punti vinti in risposta 39/93 (42%) 28/72 (39%) Totale punti vinti 83/165 (50%) 82/165 (50%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 212 km/h (131 mph) 198 km/h (123 mph) Velocità media prima 183 km/h (113 mph) 177 km/h (109 mph) Velocità media seconda 158 km/h (98 mph) 137 km/h (85 mph)





Francesco Paolo Villarico