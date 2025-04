Vasami, sfuma la prima vittoria Challenger: match point mancato a Barletta

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca quella subita dal giovane Jacopo Vasami, classe 2007, al primo turno del Challenger di Barletta. Il giovanissimo tennista italiano, numero 1393 del ranking mondiale, è stato battuto dall’ucraino Vitaliy Sachko (n. 372 ATP) con il punteggio di 6-3 1-6 7-6(6) dopo aver accarezzato il sogno della sua prima vittoria in carriera nel circuito Challenger.

Particolarmente intenso il terzo set, durato oltre un’ora, dove Vasami ha avuto anche un match point nel tie-break decisivo, non riuscendo però a concretizzarlo. Una vera occasione sfumata per il diciassettenne azzurro, che ha dimostrato di poter competere con avversari di classifica nettamente superiore.

L’incontro era iniziato con Sachko che si era aggiudicato il primo set per 6-3, ma Vasami ha avuto una reazione eccellente nel secondo parziale, dominando l’avversario con un netto 6-1 e riportando l’incontro in equilibrio.

Il terzo set è stato un’autentica battaglia di nervi. Dopo un iniziale equilibrio, Vasami ha mancato due palle break sul 2 pari poi è stato il turno dell’ucraino ha mancare sul 3 a 2 tre palle break consecutive dallo 0-40. I game successivi sono stati caratterizzati da grande tensione, con entrambi i giocatori che hanno tenuto i propri turni di servizio fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break.

Nel tie-break decisivo, Vasami è arrivato a un punto dalla vittoria sul 6-5 dopo essere stato avanti anche 2 a 0, ma Sachko ha trovato la forza di annullare il match point e conquistare i tre punti consecutivi che gli hanno dato la vittoria.

Nonostante la sconfitta, resta la prestazione incoraggiante di Vasami, uno dei talenti più promettenti del tennis italiano, che ha mostrato personalità e qualità tecniche notevoli. Per il giovane italiano è stata comunque un’esperienza formativa importante che certamente lo aiuterà nel suo percorso di crescita.

L’enorme divario di classifica (oltre 1000 posizioni) non si è fatto sentire sul campo, dove Vasami ha dimostrato di poter già competere a questi livelli, lasciando intravedere un futuro potenzialmente brillante nel tennis professionistico. La prima vittoria nel circuito Challenger è solo rimandata per questo promettente talento del tennis azzurro.

ATP Barletta Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 6 1 7 Jacopo Vasami Jacopo Vasami 3 6 6 Vincitore: Sachko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Vasami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Vasami 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Vasami 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Vasami 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Vasami 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Vasami 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 V. Sachko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Vasami 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 J. Vasami 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Vasami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 J. Vasami 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-3 → 5-3 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Vasami 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Vasami 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0





