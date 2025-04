ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (01 Aprile 2025)

Sono undici gli italiani che approdano agli ottavi di finale maschili nel primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile.

Alle teste di serie numero 6 Facundo Juarez e alla 7 Federico Bondioli, a Niccolò Catini e a Mariano Tammaro, si aggiungono oggi Michele Ribecai (che regola 6-0, 6-3 il qualificato Lorenzo Angelini e sfiderà Bondioli), Francesco Ferrari (6-4, 4-6, 6-0 sul qualificato Matteo Mesaglio), la testa di serie numero 8 Giovanni Oradini (6-1, 6-3 sul qualificato Giacomo Crisostomo), Gianmarco Ferrari (doppio 6-3 su Iannis Miletich e prossimo match contro Juarez), Lorenzo Carboni (che elimina 6-3, 6-4 il qualificato tedesco Noah Thurner e affronterà Catini) e i qualificati Silvio Mencaglia (6-4, 6-2 alla wild card Maximilian Figl) e Pietro Orlando Fellin (7-6, 6-0 su Manuel Plunger).

Nel torneo femminile, due italiane strappano il pass per il tabellone principale. Vittoria Paganetti si è imposta 6-3, 6-2 nel derby tricolore contro Francesca Gandolfi, mentre Noemi Basiletti ha regolato 6-1, 6-0 Ludovica Mazzucchelli. Dopo le sconfitte di ieri di Giulia Alessia Monteleone e Caterina Odorizzi (quest’ultima poi ripescata come lucky loser), il turno decisivo si è rivelato letale anche per Marta Lombardini (sconfitta 6-4, 5-7, 10-6 dalla francese Ksenia Efremova) e per Ginevra Mosi (doppio 6-3 per mano della polacca Oliwia Szymczuch).

Nel main draw, buona la prima per la testa di serie numero 8 Beatrice Ricci, che batte 7-6(7), 6-1 la wild card Ylenia Zocco. Sconfitte giapponesi per Camilla Zanolini (6-3, 6-7, 6-2 contro la numero 4 del seeding Hikaru Sato) e per la wild card Eleonora Alvisi (6-2, 1-6, 6-3 contro Ikumi Yamazaki). Saluta il torneo anche Federica Urgesi, che lotta per quasi due ore e mezzo, prima di lasciare strada all’elvetica Katerina Tsygourova (6-4, 3-6, 6-2).