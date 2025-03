Alcaraz batte Shapovalov e vola agli ottavi di Indian Wells. Sui campi “Ora che ho fatto qualche allenamento e ho giocato alcuni match posso dire che non sento differenze rispetto allo scorso anno” (Video)

Carlos Alcaraz ha mostrato un livello di gioco eccellente per imporsi contro Denis Shapovalov con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 24 minuti di partita, qualificandosi così per gli ottavi di finale di Indian Wells 2025. Nonostante alcuni brevi momenti in cui ha permesso al suo avversario di entrare in partita, il murciano ha dimostrato la sua superiorità con una prestazione completa, offrendo diversi colpi di gran livello.

Il sole stava già calando sull’orizzonte del deserto californiano quando lo spagnolo e il canadese sono scesi sul campo centrale di Indian Wells. Fin dall’inizio, Shapovalov è stato tormentato dal fantasma dei doppi falli, oltre che da un Alcaraz feroce nei suoi attacchi. Nonostante il canadese sembrasse trovare un’oasi nel deserto, questa si è rivelata solo un miraggio di fronte al livello impeccabile di tennis mostrato da un Alcaraz in ottima forma.

Il primo set di Carlitos è stato eccellente. Si potrebbe dare un voto di 9, ma per quella valutazione gli è mancato qualcosa nel servizio. Un 10 pieno per il suo dritto, il rovescio e il gioco da fondo campo. Il servizio ha mostrato numeri buoni, ma non così brillanti da lasciare Shapovalov a zero. Il canadese ha reso il punteggio meno severo alla fine del set, quando si trovava sotto 0-5. Ha alzato il suo livello evitando un punteggio umiliante in questo primo parziale contro un Alcaraz che volava letteralmente e ricamava il suo tennis in ogni gioco.

Nel secondo set, Shapovalov ha cambiato la dinamica avvicinandosi notevolmente al livello di Carlitos, che continuava a distruggere la palla con dritti che superavano i 180 km/h. Nella prima parte del secondo parziale, il match si è giocato alla pari, con un Shapovalov che ha iniziato a tirare il rovescio senza paura mettendo in difficoltà Alcaraz, che soffriva anche in alcuni giochi con il proprio servizio.

Tenendo a bada il suo avversario, il murciano ha atteso il momento giusto per dare il colpo definitivo. Un game orribile del canadese al servizio, con altri due doppi falli, ha consegnato il break decisivo a Carlitos, che non ha fallito nel chiudere il suo passaggio al quarto turno. Alcaraz ha così dimostrato a tutti a Indian Wells che non importa se si gioca di notte o di giorno: il suo tennis è sempre lì e la sua palla può rimbalzare alta quanto lui desidera.

Grigor Dimitrov sarà il suo prossimo avversario negli ottavi di finale.

In conferenza stampa lo spagnolo ha dichiarato: “Sapevo fin dall’inizio che avrei dovuto essere molto concentrato e cominciare forte. Denis è un ottimo giocatore, in grado di eseguire colpi davvero potenti. Sono contento della mia prestazione, in generale ci sono poche cose da migliorare oggi”, ha commentato lo spagnolo

Sul tanto discusso cambiamento della superficie di gioco, Alcaraz ha espresso soddisfazione: “Ora che ho fatto qualche allenamento e ho giocato alcuni match posso dire che non sento differenze rispetto allo scorso anno. È un campo molto lento con rimbalzi alti, esattamente come prima. Se non mi avessero detto del cambiamento, non me ne sarei nemmeno accorto.”

Alcaraz ha inoltre parlato del recente aumento di peso della sua racchetta: “Giocavo con un peso molto basso e ho deciso di aggiungere cinque grammi in più. Ora sento meglio la palla, riesco a colpire più forte e a creare più difficoltà agli avversari. È stato un ottimo cambiamento per me.”

Infine, lo spagnolo ha avuto un simpatico momento con alcuni tifosi vestiti da ape, un riferimento ironico a un episodio accaduto proprio a Indian Wells l’anno scorso. “È stato divertente, mi hanno aiutato molto durante il primo set facendomi ridere. Quando mi diverto, gioco il mio miglior tennis. Alla fine mi sono fatto anche un selfie con loro, se lo meritavano sicuramente,” ha concluso sorridendo Alcaraz.





Francesco Paolo Villarico