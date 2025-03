WTA 1000 Indian Wells: Paolini soffre ma batte Cristian, è negli ottavi

Il tennis azzurro a Indian Wells resta aggrappato a Jasmine Paolini. La toscana, testa di serie n.6 del torneo californiano, soffre più di quel che ci si poteva aspettare ma sconfigge la rumena Jaqueline Cristian (n. 79 WTA) per 6-4 3-6 6-4 e accede agli ottavi di finale, dove affronterà Liudmila Samsonova. Per Paolini è stato il quarto successo in altrettanti confronti con la rumena, ma i primi tre si erano disputati su terra battuta. Nelle 2 ore e 24 minuti di gioco l’azzurra è partita bene, poi è andata sotto al tennis consistente della Cristan, ma è stata brava a mettere in campo tutta la sua grinta e cuore rimontando uno svantaggio di 3-1 nel terzo set. Quando la situazione per lei sembrava quasi compromessa, sotto di un break e 15-30, ha “alzato il muro” giocando un tennis consistente da fondo campo, senza sbagliare niente e puntando a sfiancare la rivale, riuscendo a completare una rimonta favolosa. Decisiva la sua tenuta nel durissimo turno di servizio sul 4 pari del terzo set, un game di 24 punti nel quale è successo di tutto, ha sprecato qualche vantaggio di troppo e annullato due palle break, andando poi a prendersi il successo in risposta nel decimo game.

Jasmine ha servito meglio della Cristian e ha annullato 8 delle 13 palle break concesse (3 su 9 per la rumena). Ma oltre ai numeri Paolini è riuscita vincere mettendo in campo tantissima grinta, brava a non cedere mentalmente quando le cose si erano messe molto male e ritrovare la necessaria lucidità e spinta con il fisico per rimontare e vincere.

Paolini parte di slancio: il diritto è ficcante e domina gli scambi, break immediato e poi subito un altro, per il 3-0 “pesante”, vincendo ben 15 dei primi 17 punti. Arriva la reazione della rumena che riesce a strappare un contro break (3-1), seguono altri due break con un tennis più irregolare e qualche errore di troppo della lucchese, un po’ frettolosa nel cercare l’accelerazione. Paolini cede il turno di battuta nel sesto game, e Cristian si avvicina sul 4-3, ma l’azzurre regge nei suoi successivi turni di battuta e riesce ad aggiudicarsi il primo set per 6-4. Dopo l’ottimo avvio il suo tennis è diventato meno sicuro, è andata un po’ come si suol dire fuori giri, sbagliando qualche colpo di troppo per eccesso di spinta e questo lo paga nel secondo set.

Cristian infatti serve bene e strappa subito il break a Jasmine, che si ritrova sotto 3-0. Il set scorre sui turni di battuta fino al 5-3, con la rumena a servire per il set. Paolini cerca di riaprire il parziale e Jaqueline ci mette del suo sbagliando qualcosa sotto la tensione del punteggio. Arrivano due palle break per Jasmine, 30-40 e poi ai vantaggi, ma non riesce a sfruttare e il set va alla Cristan per 6-3.

Il terzo set è dominato dalla tensione e gli errori fioccano, da entrambe le parti. Male Paolini, cede subito il game di battuta a zero, braccio bloccato e tanti errori; quindi è Cristian a restituire il favore per l’1 pari. Purtroppo Jasmine non è sicura, attacca e sbaglia, pure uno smash banale proprio sulla palla break che la condanna al 2-1. Stavolta Cristian regge e consolida il vantaggio sul 3-1, e in risposta cerca di mettere pressione a Paolini che si ritrova sotto 15-30. La partita sembra scivolargli di mano, ma proprio nel momento più difficile Paolini ritrova quella grinta leonina che l’ha portata a risultati straordinari nel 2024. Si mette giocare di potenza ma con margine, e non sbaglia quasi più niente. Senza i “regali”, Cristian è costretta a cercare il punto e sbaglia, ed è sfiancata dalla maggior consistenza dell’azzurra. Il piano di Paolini funziona: si prende un fondamentale contro break nel sesto game per il 3 pari, quindi nella bagarre più totale riesce a vincere il durissimo nono game da ventiquattro punti. Sul 5-4 mette in campo tutta la forza, arriva a match point sul 30-40 a Cristian spara in rete. Vittoria, a fatica ma molto importante.

WTA Indian Wells Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 4 6 4 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 6 3 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1





Marco Mazzoni