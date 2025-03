Sabalenka troppo forte per Bronzetti: l’azzurra si arrende in due set a Indian Wells

Out Lucia Bronzetti

Lucia Bronzetti ha dovuto cedere il passo ad Aryna Sabalenka nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells. La numero 1 del mondo ha prevalso con il punteggio di 6-1, 6-2 in una partita che, nonostante il risultato netto, ha mostrato alcuni lampi di buon tennis da parte dell’italiana.

Nel primo set la tennista azzurra ha tenuto testa alla bielorussa nei game iniziali, prima di cedere la battuta nel quarto game dopo un lunghissimo braccio di ferro. Da quel momento, Sabalenka ha preso il controllo del match, piazzando un parziale di tre game consecutivi con un ulteriore break che le ha permesso di chiudere la frazione sul 6-1.

La reazione di Bronzetti è arrivata all’inizio del secondo set, quando l’italiana ha sorpreso Sabalenka strappandole il servizio nel secondo game e portandosi sul 2-0. In quel momento cruciale, l’azzurra ha avuto anche una palla game per allungare sul 3-0 e consolidare ulteriormente il proprio vantaggio, ma non è riuscita a concretizzarla.

Quello è stato il punto di svolta della partita: Sabalenka ha immediatamente alzato il livello del proprio tennis, iniziando una rimonta che l’ha vista infilare sei game consecutivi. La bielorussa ha comunque dovuto fronteggiare un tentativo di reazione di Bronzetti sul 3-2, quando l’italiana ha avuto una palla del controbreak, prontamente annullata dalla numero 1 del seeding.

Nonostante la sconfitta, Bronzetti può lasciare il torneo californiano con la consapevolezza di aver mostrato sprazzi del suo miglior tennis contro una delle giocatrici più forti del circuito. Per Sabalenka, invece, continua il cammino a Indian Wells, confermando il suo status di grande favorita per la vittoria finale.

WTA Indian Wells Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 1 2 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi