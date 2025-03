Una Paolini combattiva supera Jovic ad Indian Wells e vola al terzo turno

Jasmine Paolini ha conquistato il terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells, battendo la giovane promessa americana Iva Jovic con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-3 al termine di una battaglia durata oltre due ore. L’azzurra, dopo un match dai due volti, ha mostrato carattere e solidità nei momenti cruciali della partita, riuscendo ad avere la meglio sulla diciassettenne statunitense.

Al terzo turno Jasmine Paolini sfiderà Fernandez [27] o Cristian.

Il primo set è stato un autentico braccio di ferro, con entrambe le giocatrici determinate a non cedere terreno. Paolini ha dovuto fronteggiare una Jovic senza paura, capace di reggere gli scambi da fondo e pronta ad accelerare alla prima occasione. Dopo un avvio equilibrato, l’azzurra ha subito un break sul 2-2, trovandosi sotto 2-3, ma ha reagito immediatamente strappando a sua volta il servizio all’americana. Da quel momento il set è proceduto on serve fino al tie-break, dove l’esperienza della toscana ha fatto la differenza: Paolini ha alzato il livello del proprio gioco proprio nel momento decisivo, mentre Jovic ha accusato la pressione commettendo diversi errori gratuiti. Con il punteggio di 7-3, l’italiana si è assicurata il primo parziale.

Nel secondo set si è assistito a un improvviso calo dell’azzurra. Paolini, che sembrava in controllo dopo aver conquistato il primo gioco, ha subito una serie di cinque game consecutivi che hanno permesso a Jovic di dominare il parziale e chiuderlo con un netto 6-1. L’americana ha cambiato marcia, trovando vincenti a ripetizione soprattutto con il rovescio, colpo che ha mostrato di padroneggiare con grande naturalezza.

Il terzo e decisivo set è iniziato con l’italiana determinata a riprendere il controllo della situazione. Paolini ha immediatamente brekkato l’avversaria, ma Jovic ha reagito subito ottenendo per due volte il contro-break. Il momento decisivo è arrivato sul 4-3 con Jasmine che ha mantenuto alta la concentrazione, piazzando un nuovo break e portandosi sul 5 a 3. Nel nono game quando ha servito per vincere la frazione la n.6 del mondo ha tenuto questa volta a 15 il turno di battuta ed alla prima palla match a disposizione ha chiuso la contesa per 6 a 3.

Nel corso della partita, Paolini ha mostrato una buona varietà tattica, alternando palle alte e cariche a improvvise accelerazioni, soprattutto con il dritto. Nei momenti decisivi l’azzurra ha saputo anche variare il gioco con efficaci smorzate e ottimi lob che hanno messo in difficoltà l’americana.

WTA Indian Wells Iva Jovic Iva Jovic 6 6 3 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 7 1 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico