Impresa Lehecka a Doha: Alcaraz eliminato in tre set (Video)

Jiri Lehecka firma l’impresa nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, eliminando il favorito Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti di battaglia. Per il ceco si tratta della prima vittoria in carriera contro un Top 3 e della seconda semifinale consecutiva nel torneo qatariota.

Il match ha visto Lehecka esprimere un tennis devastante da fondo campo, supportato da un servizio potente che ha toccato punte di 217 km/h. Il 23enne di Mlada Boleslav ha mostrato una straordinaria solidità mentale nel momento decisivo, rimontando da 2-4 nel terzo set con una serie di colpi vincenti che hanno lasciato Alcaraz senza risposte.

La partita ha vissuto tre fasi distinte: nel primo set, dopo un avvio incerto, Lehecka ha alzato il livello del suo tennis attaccando con efficacia. Lo spagnolo ha reagito nel secondo parziale, trovando il suo miglior tennis e pareggiando i conti. Il terzo set sembrava indirizzato verso Alcaraz, ma Lehecka ha trovato la forza per un’ultima, decisiva rimonta.

Il match si è aperto con Alcaraz che sembrava in controllo, ottenendo un break nei primi game. Tuttavia, Lehecka ha mostrato subito il suo piano tattico: servizi potenti fino a 217 km/h seguiti da colpi profondi da fondo campo che hanno messo in difficoltà lo spagnolo. Il ceco è riuscito a recuperare il break e, sfruttando un momento di incertezza di Alcaraz, ha chiuso il primo set 6-3.

Nel secondo parziale, Alcaraz ha alzato l’intensità del suo gioco, trovando angoli impossibili e costringendo Lehecka a giocare sempre un colpo in più. Lo spagnolo ha iniziato a leggere meglio il servizio dell’avversario e, supportato dai suoi tipici “Vamos!”, è riuscito a pareggiare i conti dominando gli scambi prolungati.

Il terzo set ha offerto il tennis migliore: Alcaraz sembrava aver trovato la chiave del match portandosi sul 4-2, ma Lehecka ha mostrato una resistenza straordinaria. Il ceco ha iniziato a rispondere sempre più profondo, costringendo lo spagnolo a giocare sotto pressione costante. La svolta è arrivata sul 4-4, quando Lehecka ha piazzato il break decisivo con una serie di vincenti che hanno strappato gli applausi del pubblico.

Negli ultimi game, Alcaraz ha tentato il tutto per tutto con alcune soluzioni spettacolari in difesa, ma Lehecka è rimasto concentrato, chiudendo al primo match point con un’ultima accelerazione di dritto che ha suggellato la sua più prestigiosa vittoria in carriera.

Per il ceco si tratta della prima vittoria contro un Top 3 e della settima contro un Top 10, un successo che lo proietta al numero 22 del ranking ATP live. La nona semifinale in carriera conferma il momento magico di Lehecka, già vincitore a Brisbane a inizio anno.

Per Alcaraz, invece, si interrompe la striscia di sette vittorie consecutive dopo il trionfo di Rotterdam. Lo spagnolo ha pagato alcuni passaggi a vuoto nei momenti chiave, nonostante un tennis spesso spettacolare che ha entusiasmato il pubblico di Doha.

Per il ceco si tratta della settima vittoria in carriera contro un Top 10, che lo proietta al numero 22 del ranking ATP live, suo best ranking. Lehecka sta vivendo un inizio di 2025 straordinario: dopo il titolo conquistato a Brisbane e gli ottavi agli Australian Open, continua a mostrare progressi impressionanti.

Alcaraz, che arrivava da sette vittorie consecutive dopo il trionfo a Rotterdam, ha mostrato lampi del suo miglior tennis con passanti spettacolari e una difesa eccezionale, ma non è bastato contro un Lehecka in stato di grazia. Per lo spagnolo si tratta della prima partecipazione a Doha, dove era riuscito a superare Cilic al primo turno e Nardi agli ottavi.

Al termine del match, Lehecka ha esultato con un urlo liberatorio prima di applaudire sportivamente Alcaraz all’uscita dal campo. Per il ceco si tratta della nona semifinale in carriera nel circuito maggiore, un traguardo che conferma la sua definitiva consacrazione tra i migliori giocatori del mondo.

ATP Doha Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 6 4 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 3 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Lehecka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Alcaraz 🇪🇸 Lehecka 🇨🇿 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 259 253 Ace 7 8 Doppi falli 3 2 Prima di servizio 54/76 (71%) 60/96 (63%) Punti vinti sulla prima 40/54 (74%) 44/60 (73%) Punti vinti sulla seconda 9/22 (41%) 13/36 (36%) Palle break salvate 4/8 (50%) 4/7 (57%) Giochi di servizio giocati 14 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 155 164 Punti vinti sulla prima di servizio 16/60 (27%) 14/54 (26%) Punti vinti sulla seconda di servizio 23/36 (64%) 13/22 (59%) Palle break convertite 3/7 (43%) 4/8 (50%) Giochi di risposta giocati 14 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 49/76 (64%) 57/96 (59%) Punti vinti in risposta 39/96 (41%) 27/76 (36%) Totale punti vinti 88/172 (51%) 84/172 (49%)





Francesco Paolo Villarico