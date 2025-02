Medvedev si ritira a sorpresa da Doha per influenza. Auger Aliassime “non voleva stringerci la mano perché era malato” (Video)

Una vittoria dal sapore strano quella di Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Il canadese ha superato il turno dopo il ritiro di Daniil Medvedev, che ha abbandonato il match sul punteggio di 6-3 spiegando di essere malato.

“Ho sentito che stava giocando normalmente, non so come si sentisse”, ha commentato Auger-Aliassime nell’intervista post-partita. “Mi ha sorpreso quando ha detto a Mohamed [Lahyani, il giudice di sedia] che non voleva stringerci la mano perché era malato. Spero non sia nulla di grave.”

Per il canadese è stata una settimana decisamente insolita: dopo aver vinto un match maratona al primo turno contro Halys, ha beneficiato del walkover di Medjedovic e ora del ritiro di Medvedev. “È una settimana strana finora, normalmente devi vincere tre partite per arrivare a questo punto”, ha spiegato Auger-Aliassime, che aveva perso solo due punti al servizio prima del ritiro del russo.

Curiosamente, non è la prima volta che il canadese beneficia di una serie di ritiri: l’anno scorso a Madrid era arrivato in finale grazie a due ritiri durante i match e un walkover. In semifinale affronterà Andrey Rublev, che conduce 5-1 nei precedenti.

🚨 Malade, Daniil MEDVEDEV 🇷🇺 ABANDONNE après la perte de la 1ère manche (6-3) contre Félix AUGER-ALIASSIME à Doha. ❌ Le Canadien, qui a bénéficié du retrait de MEDJEDOVIC 🇷🇸 en 1/8, va affronter Andrey RUBLEV 🇷🇺 pour une place en finale.#medvedev #atp pic.twitter.com/3sQWgtm2kK — TENNIS 👑 ROYAL (@TennisRoyalNews) February 20, 2025

“È strano perché sono fresco, ma in un certo senso non c’è nulla come vincere e finire effettivamente il match sentendo di esserselo meritato”, ha aggiunto il numero 23 del mondo. “Questa volta è un po’ più strano. Ma devo essere professionale e continuare a giocare, sperando di arrivare fino in finale.”

Per Medvedev, che aveva superato Khachanov in tre set al primo turno e Bergs in due nel secondo, un ritiro inaspettato che lascia qualche dubbio sulle sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

ATP Doha Felix Auger-Aliassime • Felix Auger-Aliassime 0 6 0 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 0 3 0 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Auger-Aliassime 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi