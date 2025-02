Si chiude a Doha la carriera di Verdasco: Djokovic non basta per l’ultima vittoria (Video)

Cala il sipario sulla carriera di Fernando Verdasco all’ATP 500 di Doha. Il tennista spagnolo ha concluso la sua avventura lunga 23 anni perdendo, in coppia con Novak Djokovic, contro i campioni di Wimbledon Harri Heliovaara e Henry Patten con il punteggio di 7-5 6-4.

Dopo aver superato brillantemente il primo turno contro Bublik e Khachanov, Djokovic e Verdasco – che non giocavano insieme dal 2007 – hanno dovuto arrendersi alla maggiore esperienza delle teste di serie numero 2. Nonostante l’entusiasmo mostrato in campo, con frequenti “chest bumps” e gesti di incitamento verso il pubblico, la coppia improvvisata non è riuscita a contenere il gioco solido dei recenti vincitori degli Australian Open.

Heliovaara e Patten hanno dominato con l’83% dei punti vinti con la prima di servizio, mostrando grande solidità a rete nei loro 88 minuti di gioco. La coppia finlandese-britannica affronterà nei quarti Salisbury e Skupski.

Al termine del match, un lungo abbraccio tra Djokovic e Verdasco ha preceduto il saluto finale del mancino spagnolo al pubblico di Doha. Si chiude così la carriera del 41enne di Madrid, che lascia il tennis con un palmares di sette titoli ATP in singolare e otto in doppio.

Un’uscita di scena che, seppur senza vittoria, ha regalato un ultimo momento di spettacolo ai tifosi, grazie anche alla presenza di Djokovic che ha voluto omaggiare l’amico e rivale in questa sua ultima apparizione sul circuito.

ATP Doha Novak Djokovic / Fernando Verdasco Novak Djokovic / Fernando Verdasco 5 4 Harri Heliovaara / Henry Patten [2] Harri Heliovaara / Henry Patten [2] 7 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Djokovic / Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic / Verdasco 0-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic / Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic / Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic / Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 5-6 → 5-7 N. Djokovic / Verdasco 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 N. Djokovic / Verdasco 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Djokovic / Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Djokovic / Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Djokovic / Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic / Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi