Crollo Sabalenka a Dubai: Tauson firma l’impresa (Video)

La crisi di Aryna Sabalenka in Medio Oriente continua e si aggrava. La numero uno del mondo è stata eliminata negli ottavi di finale del WTA 1000 di Dubai dalla danese Clara Tauson, numero 38 del ranking, con un pesante 6-3 6-2 in poco più di 80 minuti di gioco.

Una prestazione preoccupante quella della bielorussa, che sembra non aver ancora superato la delusione della finale persa agli Australian Open contro Madison Keys. Sabalenka non è mai riuscita a imporre il suo ritmo, subendo costantemente l’iniziativa della giovane danese, apparsa più aggressiva e dominante negli scambi.

Particolarmente deludente il servizio nel primo set, unito a una risposta ben al di sotto dei suoi standard. Nel secondo parziale, il tentativo di reazione è stato vanificato da alcune scelte tattiche discutibili, inclusa una serie di palle corte mal eseguite e un comodo smash in rete sul punteggio di 1-2, che ha portato al break decisivo.

La frustrazione di Sabalenka è esplosa al cambio campo, con la bielorussa che ha scagliato la racchetta e si è nascosta sotto l’asciugamano nel tentativo di ritrovare lucidità. Per la numero uno del mondo si tratta del secondo stop prematuro consecutivo dopo l’eliminazione al secondo turno a Doha, una serie negativa che non si vedeva da molto tempo.

Per la 22enne Tauson si tratta invece della vittoria più importante della carriera, che le vale il primo quarto di finale in un WTA 1000. La danese ha mostrato un tennis coraggioso e audace, particolarmente efficace sulla seconda di servizio dell’avversaria.

Sabalenka dovrà ora ritrovare fiducia e solidità in vista del “Sunshine Double” di Indian Wells e Miami, che inizierà tra due settimane. Il momento è decisamente delicato per la bielorussa, che dopo un inizio di stagione promettente sembra aver perso quella solidità che l’aveva portata in vetta al ranking mondiale.

WTA Dubai Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 3 2 0 Clara Tauson Clara Tauson 0 6 6 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 30-0 40-0 0-0 → 1-0





