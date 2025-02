Alcaraz debutta con vittoria a Doha: Cilic ko in due set. Fuori Dimitrov (Video)

Carlos Alcaraz supera il debutto all’ATP 500 di Doha battendo Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-4. Una vittoria più complicata di quanto suggerisca il punteggio, con il numero uno del seeding che ha dovuto fare i conti con condizioni ventose e un avversario in crescita.

Il momento chiave del match è arrivato sul 3-4 del secondo set, quando Alcaraz ha salvato tre palle break consecutive, inanellando poi 14 dei successivi 17 punti per chiudere l’incontro. “Sono davvero contento di aver salvato quel game e di essermi dato l’opportunità di restare nel set”, ha dichiarato lo spagnolo. “Marin mette molta pressione in risposta, sono felice di essere rimasto calmo in quel momento.”

Cilic, ex numero 3 del mondo e campione US Open 2014, ha mostrato sprazzi del suo miglior tennis, anche nel primo set, dove ha tenuto testa ad Alcaraz fino al settimo game, durato ben 18 minuti e risultato decisivo. Il croato, al rientro dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori quasi tutto il 2023, ha creato quattro palle break nel secondo set, ma non è riuscito a concretizzarle.

Per Alcaraz si tratta della sesta vittoria consecutiva, dopo il trionfo a Rotterdam che gli è valso il primo titolo indoor in carriera. Lo spagnolo, ora 10-1 nel 2025, affronterà al secondo turno il vincente tra Zhang Zhizhen e Luca Nardi.

Nella stessa giornata, Jiri Lehecka ha eliminato la testa di serie numero 7 Grigor Dimitrov con un doppio 6-4. Il ceco, vincitore a Brisbane e ottavista agli Australian Open, ha raggiunto quota 11 vittorie stagionali, agganciando Alex de Minaur e Miomir Kecmanovic in testa a questa speciale classifica. Per Dimitrov, al rientro dopo l’infortunio all’anca che lo ha costretto al ritiro agli Australian Open, si tratta della prima uscita dai top 10 dallo scorso marzo.





Francesco Paolo Villarico