Humbert si conferma re di Marsiglia: settimo titolo in carriera (Video)

Ugo Humbert trionfa per il secondo anno consecutivo all’Open 13 Provence di Marsiglia, superando in finale il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Per il francese si tratta del settimo titolo in carriera nel circuito ATP, il quarto conquistato sul veloce indoor, in una settimana che conferma il suo straordinario feeling con i campi coperti.

La finale, durata un’ora e 40 minuti, ha visto Humbert superare un momento di difficoltà nel primo set, quando ha dovuto salvare un set point dopo aver perso un vantaggio di break. Il francese ha poi dominato il tie-break con tre colpi vincenti, prima di gestire il secondo parziale grazie a un servizio impeccabile (92% di punti vinti con la prima).

Particolarmente efficace la tattica del mancino francese di servire esterno nel lato vantaggi, che ha messo costantemente in difficoltà il giovane serbo. Humbert non ha concesso palle break nel secondo set, confermando la solidità mostrata durante tutto il torneo.

“Non è stato facile perché lui ha giocato davvero molto bene, ma sono super felice di aver difeso il titolo”, ha dichiarato Humbert, che vanta ora un record di 13 vittorie e 2 sconfitte a Marsiglia. “Sono molto orgoglioso, forse è il titolo più bello perché ero un po’ teso all’inizio del torneo. Con un titolo da difendere non era facile da gestire, ma il pubblico è stato fantastico, mi ha dato l’energia per vincere tutte e quattro le partite.”

Il successo conferma il feeling speciale di Humbert con i tornei indoor in Francia, dove ha vinto 18 delle ultime 19 partite disputate, includendo il titolo a Metz nel 2023, il back-to-back a Marsiglia e la finale al Masters 1000 di Parigi dello scorso anno persa contro Zverev. Il 26enne francese diventa inoltre il primo tennista del suo paese a vincere due edizioni consecutive del torneo di Marsiglia.

Per Medjedovic, vincitore delle Next Gen ATP Finals 2023, sfuma il sogno del primo titolo ATP, ma il torneo gli regala comunque un balzo di 24 posizioni nel ranking, portandolo al numero 72 della classifica mondiale. “Vorrei congratularmi con Ugo, stai giocando in modo incredibile, quindi buona fortuna per il futuro”, ha dichiarato il serbo durante la cerimonia di premiazione. “Vorrei ringraziare il mio team per essere stato con me. Purtroppo non abbiamo vinto ma grazie di tutto, anche alla mia famiglia a casa.”

Questo successo conferma Humbert come uno dei migliori interpreti del tennis indoor e lo proietta con grande fiducia verso i prossimi appuntamenti della stagione, dove potrà sicuramente dire la sua anche nei tornei di maggior prestigio.

ATP Marseille Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 4 Ugo Humbert [2] Ugo Humbert [2] 7 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Medjedovic 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Medjedovic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 5-5 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 U. Humbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Medjenovic 🇷🇸 Humbert 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 296 261 Ace 13 4 Doppi falli 0 5 Prima di servizio 33/66 (50%) 44/72 (61%) Punti vinti sulla prima 27/33 (82%) 35/44 (80%) Punti vinti sulla seconda 22/33 (67%) 11/28 (39%) Palle break salvate 1/2 (50%) 5/7 (71%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 128 111 Punti vinti sulla prima di servizio 9/44 (20%) 6/33 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 17/28 (61%) 11/33 (33%) Palle break convertite 2/7 (29%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 49/66 (74%) 46/72 (64%) Punti vinti in risposta 26/72 (36%) 17/66 (26%) Totale punti vinti 75/138 (54%) 63/138 (46%)





