ATP 250 Delray Beach: niente finale per Arnaldi, battuto da Davidovich Fokina

La corsa di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Delray Beach termina in semifinale. Il tennista di Sanremo è stoppato da Alejandro Davidovich Fokina, vincitore con un duplice 6-4 in un’ora e mezza di gioco, un successo che conferma il momento di grandissima che gli ha permesso di battere il favorito del torneo Taylor Fritz nei quarti. Arnaldi ha disputato una partita meno positiva rispetto alle ottime prestazioni della settimana, commettendo più errori e sprecando diverse occasioni, in particolare nel secondo set quando si è trovato avanti per 4-2 e poi ha ceduto 4 game consecutivi, per il 6-4 che ha chiuso l’incontro. Era il terzo confronto diretto tra i due giocatori, Arnaldi aveva vinto i primi due, uno recentissimo (Dallas lo scorsa settimana, non ci fu partita con l’azzurro che lasciò allo spagnolo solo quattro game).

Matteo purtroppo non è riuscito a ripetere l’eccellente prestazione nei quarti di finale contro Nakashima, quando era stato quasi perfetto nel condurre il gioco ottenendo molti punti vincenti e rischiando non così tanto, forte di un servizio continuo e scelte di gioco oculate. La maggior potenza e meno regolarità nel tennis di Davidovich Fokina l’ha messo maggiormente in difficoltà, ed è apparso anche meno lucido nella selezione dei colpi, probabilmente anche un po’ appesantito dalla fatica dell’intensa battaglia nei quarti. Molto è dipeso anche da una giornata non così buona al servizio: per Matteo solo 4 ace per con due doppi falli, con il 49% di prime palle in gioco, poche per tener ferma l’esuberanza in spinta e aggressività in risposta dell’avversario, che ha ottenuto un rendimento migliore col servizio e soprattutto è stato assai più concreto nelle palle break. Infatti Arnaldi ha concesso 6 palle break, salvandone 2, mentre ADF ha cancellato 6 delle 8 chance concesse all’italiano. La partita è stata discretamente lottata, alla fine Davidovich Fokina ha giocato meglio nei frangenti decisivi, meritando il successo.

Nel primo set c’è subito bagarre: entrambi concedono diverse palle break tra secondo e quarto game, ma alla fine entrambi vincono il proprio turno di servizio. Sul 2 pari invece Arnaldi nonostante un ace e il 40-30 subisce il primo break dell’incontro ai vantaggi. Lo spagnolo tiene a fatica il game di battuta successivo, per il 4-2. Matteo si riscatta con un eccellente game vinto a zero e quindi strappa il contro break con grande aggressività, a zero, con una serie di 8 punti di fila. Purtroppo quando il momento sembrava a suo favore, l’inerzia gira all’improvviso: Matteo cede a zero un altro turno di servizio e Alejandro chiude il set per 6-4.

Nel secondo parziale l’equilibrio regge fino al 3-2, con Davidovich Fokina bravo a salvare ben tre palle break (da 15-40) nel quarto game. Lo spagnolo è di nuovo in difficoltà al servizio sotto i colpi aggressivi di Arnaldi e cede il turno di battuta sul 30-40, per il 4-2 Arnaldi. Purtroppo il vantaggio del ligure svanisce immediatamente, subisce subito il contro break e quindi cede un’altro turno di battuta sul 4 pari, al termine di un game molto sofferto (incluso un doppio fallo). ADF chiude il match servendo bene sul 5-4, game a zero e vittoria che lo porta in finale contro Kecmanovic.

ATP Delray Beach Alejandro Davidovich Fokina [8] Alejandro Davidovich Fokina [8] 6 6 Matteo Arnaldi [4] Matteo Arnaldi [4] 4 4 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1