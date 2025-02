Arnaldi in semifinale a Delray Beach: “Qui sto trovando il mio miglior tennis”. Cerundolo elimina Zverev ed approda in semi a Buenos Aires (Video)

Matteo Arnaldi continua il suo momento positivo al torneo ATP 500 di Delray Beach, dove ha conquistato l’accesso alle semifinali. Il tennista italiano, dopo la vittoria contro l’amico Brandon Nakashima, ha condiviso le sue impressioni sul match in conferenza stampa.

“Io e Nakashima abbiamo un lungo passato insieme, ci conosciamo dai tempi del circuito juniores e solo la scorsa settimana abbiamo fatto coppia in doppio,” ha raccontato Arnaldi, sottolineando il rapporto di amicizia con l’avversario. “È un giocatore fantastico, che l’anno scorso è riuscito a rientrare nella top 50.”

Con un tocco di ironia, il tennista ligure ha commentato la durata dell’incontro: “Di solito gioco tre ore, quindi sono felice di non averlo fatto questa volta!” Prima di aggiungere più seriamente: “È stata una partita di alto livello, bella anche da vedere, caratterizzata da tanti scambi e più vincenti che errori.”

Arnaldi ha evidenziato i progressi rispetto al turno precedente: “Il mio livello è stato decisamente più alto rispetto a ieri.” Ha poi rivelato alcune sfide personali che deve affrontare: “Solitamente ho difficoltà a giocare in sessione serale per via di problemi agli occhi legati alle lenti, ma sono contento di aver disputato due partite senza inconvenienti.”

Il tennista italiano ha anche fatto riferimento ai recenti problemi fisici: “In Australia ho avuto fastidio al piede, ma ora sto bene. L’obiettivo è proprio quello di giocare senza problemi.” Ha concluso con entusiasmo: “Amo giocare qui, sto trovando il mio miglior tennis.”

Cerundolo elimina Zverev e vola in semifinale a Buenos Aires

Francisco Cerundolo mantiene vive le speranze argentine di un campione di casa al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il tennista locale, testa di serie numero 5, ha sconfitto il numero 2 del mondo Alexander Zverev nei quarti di finale con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in una partita combattuta durata oltre due ore.

L’inizio del match è stato in salita per Cerundolo, che ha faticato a trovare il ritmo nelle condizioni ventose della serata. Il tedesco sembrava avere il controllo dell’incontro dopo aver vinto il primo set e ottenuto un break di vantaggio nel secondo. Ma sul punteggio di 1-2, sostenuto dal caloroso pubblico argentino, Cerundolo ha cambiato marcia: ha strappato due volte il servizio all’avversario e ha inanellato quattro giochi consecutivi.

Dopo una breve interruzione per pioggia, l’argentino ha chiuso il secondo set e ha mantenuto lo slancio nel set decisivo. Un break nelle fasi iniziali e una strenua resistenza nel quinto game, dove ha salvato tre palle break in un momento di forte tensione, hanno segnato la svolta definitiva del match. Approfittando di un Zverev sempre più falloso, Cerundolo ha chiuso l’incontro dopo 2 ore e 12 minuti. Le statistiche mostrano un’ottima prestazione al servizio dell’argentino, che ha salvato 5 delle 7 palle break affrontate e ha vinto il 71% dei punti con la prima (62 su 87).

Con questa vittoria, Cerundolo porta a 2-0 il bilancio degli scontri diretti con Zverev e si qualifica per la semifinale dove affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti per infortunio alla gamba.





