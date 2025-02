Buenos Aires ai piedi di Fonseca: il 18enne salva due match point e vola in semifinale (Video)

Joao Fonseca ha scritto una pagina di storia al torneo ATP 250 di Buenos Aires, raggiungendo la sua prima semifinale nel circuito maggiore a soli 18 anni. Il giovane brasiliano ha battuto il beniamino di casa Mariano Navone con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 in una battaglia di 2 ore e 53 minuti, salvando due match point nel set decisivo.

“Sono le vittorie per cui lavoriamo”, ha dichiarato Fonseca, diventato il più giovane semifinalista su terra battuta dai tempi di Carlos Alcaraz a Umag nel 2021. “Non stavo giocando il mio miglior tennis ma ho lottato fino alla fine. Sono esausto… Ho sempre creduto di poter vincere, anche se non giocavo al meglio, e ora sono in semifinale. È una sensazione incredibile.”

Il momento chiave è arrivato sul 3-5 nel terzo set, quando Fonseca ha salvato due match point, uno dei quali con un vincente di rovescio lungolinea. Da quel momento, il brasiliano ha infilato quattro game consecutivi per prendersi la rivincita su Navone, che lo aveva battuto nei quarti a Rio lo scorso anno.

Grazie a questa vittoria, Fonseca è salito al numero 82 del ranking ATP live, suo best ranking, e potrebbe raggiungere la posizione 73 in caso di accesso in finale. Il giovane brasiliano, entrato nel torneo grazie al programma Next Gen Accelerator, affronterà in semifinale il qualificato Laslo Djere, che ha superato Thiago Seyboth Wild per 7-6(3) 6-3.

A soli 18 anni, Fonseca è diventato il più giovane brasiliano di sempre a raggiungere una semifinale ATP nell’Era Open, confermando il suo straordinario talento dopo il trionfo alle Next Gen ATP Finals di Jeddah lo scorso anno.