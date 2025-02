ATP 250 Delray Beach: Arnaldi super, batte Nakashima e vola in semifinale!

Ottima prestazione e vittoria di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Delray Beach, grazie ad un tennis pratico, offensivo e ricco di colpi vincenti, in netto crescendo in un torneo che può farci sognare. Il ligure serve come un treno e conduce gli scambi, battendo Brandon Nakashima per 7-6(2) 6-4 e volando in semifinale, dove lo attende lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, in grande forma ed autore dell’eliminazione a sorpresa del favorito Taylor Fritz. Matteo ha condotto l’incontro forte di una prestazione molto importante al servizio: 8 ace e nessun doppio fallo, ma soprattutto percentuali di trasformazione eccellenti (79% con la prima palla e uno stratosferico 81% con la seconda). Inoltre ha annullato l’unica palla break concessa nel match, segnale evidente di come sia rimasto solido, focalizzato, senza importanti cali nella sua prestazione. Matteo l’ha vinta con i colpi e con le gambe, ma moltissimo anche per il piglio offensivo e la continuità della sua spinta.

Nakashima sui campi in duro può essere avversario pericoloso quando prende ritmo e il possesso dello scambio, portando l’avversario a correre negli angoli; per questo bene ha fatto Arnaldi ad affrontare la partita di petto, ha preso l’iniziativa il prima possibile e si è messo a comandare il ritmo e il tempo degli scambi. Matteo ha vinto soprattutto attaccando e lasciando partire i suoi colpi, solido e reggendo bene la pressione, per una volta grande produttore di gioco ed attaccante invece di contrattaccare con i suoi allunghi e cambi di ritmo. È una vittoria importantissima perché ha tenuto in mano il gioco, ha spinto tanto e l’ha fatto bene, non sbagliando molto e con continuità e tenacia.

Il primo set avanza spedito sui turni di battuta, sia Arnaldi che Nakashima sono solidi nei propri game, tanto che fino al 4 pari solo una volta Brandon concede due punti al servizio. Nel nono game si accende il match: Arnaldi sente un po’ la pressione, sbaglia qualcosa e si ritrova 15-30 e poi 30-40, ecco la prima palla break. Arnaldi la cancella con un Ace, e non ne concederà più in tutto l’incontro. La situazione si inverte nel game successivo, ora è Nakashima ad andare in difficoltà e concedere la sua prima palla break, ancora sul 30-40, ma anche lo statunitense si salva e il parziale si decide al tiebreak. Qua Arnaldi compie un capolavoro: sale in cattedra volando in vantaggio 4-0, assai più incisivo e sicuro del rivale. Chiude il set per 7 punti a 2. Dominio nel momento clou del match, forza tecnica e anche mentale.

Nonostante il brutto tiebreak perso nettamente, Nakashima riparte deciso nel secondo set, con un turno a zero, può fare corsa di testa. Ma Arnaldi a sua volta continua a correre, colpire la palla con forza e discreta precisione. Il quinto gioco è complicato per Brandon, pure un doppio fallo e lo vince solo lottando ai vantaggi. È il preludio del break, che arriva sul 3 pari: l’americano scivola sotto 0-30, più incerto, mentre Arnaldi fa sentire tutta la pressione. Con un Ace Nakashima cerca di cavarsi dal buco, ma non basta, l’azzurro si porta 15-40 e strappa l’unico break della partita, che si rivela decisivo. Infatti il sanremese serve benissimo, consolida il break con un turno a zero e poi chiude in bellezza con un altro eccellente turno di servizio, condito da 2 ace. Davvero gran bel Arnaldi: solido, concentrato, zero cali di tensione e incertezze.

ATP Delray Beach Matteo Arnaldi [4] Matteo Arnaldi [4] 7 6 Brandon Nakashima [6] Brandon Nakashima [6] 6 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 ace 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0