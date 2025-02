Van Assche si ritira, Sonego nei quarti all’ATP 250 di Marsiglia senza giocare

Lorenzo Sonego approda nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marsiglia senza fatica. Il suo avversario, Luca Van Assche, si è ritirato per colpa di uno stato influenzale che non gli permettere di scendere in campo per il match previsto per oggi pomeriggio all’Open 13. Sonego quindi avanza e attende nei quarti di finale il vincente della partita programmata in serata tra Ugo Humbert, seconda testa di serie del torneo, il kazako Bublik.

Il torinese vanta 4 vittorie in altrettante sfide contro Bublik, l’ultima andata in scena nella finale 2022 del torneo di Metz (cancellato dal nuovo calendario ATP). Contro Humbert invece Lorenzo vanta un bilancio in parità, 3 vittorie e 3 sconfitte. L’ultima partita se l’è aggiudicata l’italiano a Roland Garros 2024, non si sono mai affrontati in un evento indoor.

Mario Cecchi