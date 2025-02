Sonego domina e soffre: van de Zandschulp ko in tre set a Marsiglia

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia battendo Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 58 minuti di gioco, in un match caratterizzato da tre set molto diversi tra loro.

L’azzurro ha iniziato alla grande, dominando il primo set con un perentorio 6-1. Break immediato nel secondo game e doppio vantaggio sul 4-0, con van de Zandschulp in evidente difficoltà e autore di numerosi errori gratuiti. Sonego ha chiuso il parziale in scioltezza, mostrando un tennis aggressivo e preciso.

Nel secondo set van de Zandschulp ha alzato il livello, trovando il break decisivo nelle fasi iniziali. L’olandese ha mantenuto il vantaggio fino al 6-3 finale, costringendo il match al set decisivo.

Nel terzo set Sonego è tornato a comandare il gioco: break fondamentale nel secondo game e gestione impeccabile dei propri turni di servizio. Sul 5-3, l’azzurro ha servito per il match e, nonostante qualche tensione, è riuscito a chiudere al terzo match point grazie a un errore di dritto dell’avversario.

Le statistiche mostrano un Sonego molto efficace al servizio: 70% di prime in campo con il 73% di punti vinti. Per l’azzurro anche 7 ace all’attivo. Van de Zandschulp ha risposto con 6 ace e 3 doppi falli, ma ha faticato molto con la seconda di servizio, vincendo solo il 48% dei punti.

Al secondo turno del torneo francese, Sonego affronterà il vincente del derby transalpino tra Van Assche [LL] O Bonzi. Per il torinese si tratta della seconda vittoria in carriera contro van de Zandschulp, dopo il successo nelle qualificazioni di Parigi-Bercy 2024.

ATP Marseille Lorenzo Sonego [7] Lorenzo Sonego [7] 6 3 6 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 1 6 3 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistica Sonego 🇮🇹 Van de Zandschulp 🇳🇱 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 291 260 Ace 7 6 Doppi falli 0 3 Prima di servizio 55/79 (70%) 45/72 (63%) Punti vinti sulla prima 40/55 (73%) 33/45 (73%) Punti vinti sulla seconda 13/24 (54%) 13/27 (48%) Palle break salvate 0/1 (0%) 4/7 (57%) Giochi di servizio giocati 13 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 146 181 Punti vinti sulla prima di servizio 12/45 (27%) 15/55 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/27 (52%) 11/24 (46%) Palle break convertite 3/7 (43%) 1/1 (100%) Giochi di risposta giocati 12 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 53/79 (67%) 46/72 (64%) Punti vinti in risposta 26/72 (36%) 26/79 (33%) Totale punti vinti 79/151 (52%) 72/151 (48%)





Marco Rossi