Carlos Alcaraz nella storia a Rotterdam: primo titolo indoor e primo spagnolo a trionfare (Video)

Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo indoor in carriera, trionfando all’ATP 500 di Rotterdam con una vittoria in tre set su Alex de Minaur (6-4, 3-6, 6-2). Per il murciano si tratta del 17° titolo in carriera e del primo successo stagionale, ottenuto in un torneo che nessuno spagnolo aveva mai vinto prima.

Una finale intensa che ha visto Alcaraz partire forte nel primo set, conquistando subito un break di vantaggio. De Minaur, attualmente nel suo miglior momento di carriera e in lotta per la top 5, è riuscito a rientrare momentaneamente in partita, ma lo spagnolo ha piazzato l’accelerazione decisiva nel momento chiave sul 4-4, chiudendo il parziale.

Nel secondo set l’australiano ha alzato il livello, mostrando un tennis più aggressivo che ha messo in difficoltà Alcaraz, costretto a cedere il parziale per 6-3. Nel set decisivo, tuttavia, il numero 3 del mondo ha ripreso il controllo del match, dimostrando ancora una volta la sua capacità di alzare il livello nei momenti cruciali e piazzando dal 2 pari un parziale di 4 game consecutivi e due break conquistando frazione e partita per 6 a 2.

Un successo storico che assume un significato particolare: Alcaraz ha superato i 16 titoli del suo allenatore Juan Carlos Ferrero e ha “vendicato” proprio la sconfitta del suo coach in finale a Rotterdam nel 2004 contro Lleyton Hewitt. Prima di oggi, solo Ferrero e Rafael Nadal (finalista nel 2009) erano riusciti a raggiungere l’ultimo atto del torneo olandese.

Per il 21enne di Murcia si tratta di un risultato che conferma la sua continua crescita, anche nelle condizioni indoor che finora sembravano rappresentare il suo punto debole. Un successo che lo proietta con rinnovata fiducia verso i prossimi appuntamenti della stagione.

ATP Rotterdam Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 3 6 Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 4 6 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Alcaraz 🇪🇸 De Minaur 🇦🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 283 252 Ace 2 1 Doppi falli 1 4 Prima di servizio 51/76 (67%) 48/78 (62%) Punti vinti sulla prima 34/51 (67%) 35/48 (73%) Punti vinti sulla seconda 16/25 (64%) 14/30 (47%) Palle break salvate 3/5 (60%) 4/8 (50%) Giochi di servizio giocati 13 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 159 125 Punti vinti sulla prima di servizio 13/48 (27%) 17/51 (33%) Punti vinti sulla seconda di servizio 16/30 (53%) 9/25 (36%) Palle break convertite 4/8 (50%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 14 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 50/76 (66%) 49/78 (63%) Punti vinti in risposta 29/78 (37%) 26/76 (34%) Totale punti vinti 79/154 (51%) 75/154 (49%)





Francesco Paolo Villarico